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Московский листок

"Роснефть" и "Газпром" получат отсрочку по уплате налогов

Опубликовано 09.04.2017 в разделе комментариев 2

"Роснефть" и "Газпром" получат отсрочку по уплате налогов

«Роснефть», «Газпром», а также крупнейшие оборонные компании и государственные СМИ смогут получить право на отсрочку от уплаты налогов, сборов и страховых взносов, сообщает РБК со ссылкой на проект поправок в Налоговый кодекс, опубликованный Минфином на портале проектов нормативных актов.

Согласно документу, такая отсрочка может предоставляться на 1—3 года, и Минфин предлагает открыть такую возможность для предприятий, которые включены в правительственный перечень стратегических в соответствии с законом о банкротстве. В этом списке несколько сотен государственных и близких государству предприятий, в том числе оборонных («Алмаз-Антей», «Тактическое ракетное вооружение», «Уралвагонзавод» и др.), НИИ, а также крупнейшие сырьевые компании — «Роснефть» (и ее материнский холдинг «Роснефтегаз»), «Газпром», «Транснефть». В этот же перечень входят крупнейшие государственные СМИ — ВГТРК, Первый канал и РИА «Новости».

Если предложение Минфина будет принято, любой участник перечня стратегических предприятий и компаний сможет получить отсрочку или рассрочку от уплаты налогов, сборов и страховых взносов за работников на срок до года, следует из статьи 64 Налогового кодекса, которую предлагает поправить Минфин. По уплате федеральных налогов (или части налогов, которая зачисляется в федеральный бюджет) отсрочка может быть еще больше — до трех лет, следует из НК. Количество налогов, по которым может быть предоставлена отсрочка или рассрочка, законом не ограничено.

Кроме стратегических предприятий, Минфин предлагает дополнить круг потенциальных получателей налоговой отсрочки организациями, выполняющими «особо важный заказ по социально-экономическому развитию региона» или предоставляющими «особо важные услуги населению» (критерий в такой широкой формулировке заимствован из статьи НК про инвестиционный налоговый кредит, см. врез ниже). Такие организации могут претендовать на льготу по срокам выплаты налогов, если приложат справку от региональных властей, подтверждающую «особо важный» статус, следует из проекта поправок.

 



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Всего комментариев к статье: 2
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(без названия)
напоминатель написал 09.04.2017 09:56
А в Украине за это это же самое Насирова под суд, а Омельченко - в бега.
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(без названия)
kot begemot написал 09.04.2017 09:56
Тучи сгущаются... Ждем новых налогов для населения....
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