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Московский листок

В Таганроге произошел взрыв бытового газа в жилой пятиэтажке, есть жертвы

Опубликовано 09.04.2017 в разделе комментариев 0

В Таганроге произошел взрыв бытового газа в жилой пятиэтажке, есть жертвы

Два человека погибли, еще двое пострадали в результате взрыва бытового газа в жилом доме в Таганроге. ЧП произошло в одной из квартир пятиэтажного дома по адресу улица Шаумяна 12/1. Взрывом частично разрушены четыре квартиры на пятом этаже. "По уточненной информации, в результате повреждена внешняя стена на площади 20 кв. м, межкомнатные перегородки. Нарушено остекление четырех квартир. Кроме того, произошло частичное обрушение потолочного перекрытия", - цитирует ТАСС представителя управлении МЧС по Ростовской области. Из дома эвакуированы около 150 человек. Трое пострадавших были доставлены в медицинское учреждение. Одна из пострадавших – девушка 1996 года рождения - от полученных травм скончалась в больнице. Позднее под завалами нашли тело второго погибшего. В настоящее время на месте происшествия работают экстренные службы и пожарно-спасательные подразделения. Причины ЧП уточняются.

 



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