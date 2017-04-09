Трампа перестали понимать в республиканской партии

Однопартиец Трампа, сенатор Рэнд Пол заявил, что, по его мнению, Штаты, предпринимая односторонние военные шаги против Дамаска, могут столкнуться с постоянным притоком новых экстремистов. Такую позицию представитель штата Кентукки в Сенате озвучил в эфире телекомпании CNN. Сенатор считает, что предполагаемое применение химического оружия в Сирии не затрагивает национальные интересы США.

«Надо задаться вопросом, кто же придет к власти следующим в Сирии в случае падения правительства Асада. Это будет кто-то лучше, чем Асад? Боевики-радикалы в Сирии лучше его? В Сирии насчитывается также два миллиона христиан, которых защищает Асад и которые боятся прихода к власти боевиков-исламистов», - отметил Пол.

- Собственно, сенатор озвучил собственную позицию Трампа на выборах, - напомнил главный редактор ФОРУМа.мск Анатолий Баранов. - Что Америке пора перестать оплачивать из своего кармана проблемы всего остального человечества и сосредоточиться на проблемах собственной экономики, промышленности, в том числе и оборонной. А теперь в Сирии сделал всё ровно наоборот. Залп "Томагавков" обошелся американскому налогоплательщику в 120 миллионов долларов прямых расходов и не принес результата даже на 10 процентов от потраченных средств, если считать прямой ущерб сирийскому аэродрому. Несколько ангаров, склад и несколько устаревших "МиГов" третьего поколения. Даже взлетно-посадочная полоса не пострадала. Собственно, это напоминает историю о том, как США несколько дней утюжили ракетами горы Афганистана, пытаясь отомстить за уничтоженный Всемирный торговый центр. Представим себе, что в ответ на взрыв в питерском метро Путин приказал бы разбомбить какой-нибудь сарай в Сирии. Мы бы, наверно, крутили пальцем у виска... Режим Асадов, кстати, не такой уж отвратительный для народа Сирии, не хуже, чем режим Алиевых в Азербайджане или ваххабитсякая монархия в Саудовской Аравии. И формально Америка воюет в Сирии против исламистского террора, а в реальности выходит, что против социалистической партии "Баас", как и в Ираке. Видимо, стоит только порадоваться, что американская внешняя политика столь непоследовательна - если уметь этим пользоваться, конечно. А не ждать, что Трамп начнет тут со всему в Москве целоваться "в десны". Придет время, и Тиллерсон, и сам Трамп освоятся в Белом доме, и тогда будет сложней. А пока - пользуйтесь...