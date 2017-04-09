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Московский листок

Очередной взрыв в Ростовской области. Взрыв газа?

Опубликовано 09.04.2017 в разделе комментариев 0

украина террор война таганрог ростовская область

Да, два человека погибли при взрыве бытового газа в Таганроге. Взрыв прогремел в пять часов утра 9 апреля в №12/1 на улице Шаумяна, на окраине города. Последствия трагедии сняли на видео местные жители. Несколько квартир оказались полностью или частично разрушенными. 

Спасатели вытащили из-под завалов трёх человек, 21-летнюю девушку, 48-летнюю женщину и 66-летнего мужчину. Молодая девушка скончалась в машине скорой помощи, остальных доставили в больницу. Позже под завалами нашли тело еще одного мужчины. Его личность пока не установлена, сообщает пресс-служба СУ СК по Ростовской области.

В принципе, в Таганроге неважно обстоят дела с газовым хозяйством - в старом городе частенько пахнет газом даже на улице возле домов, особенно старой застройки - трубы старые, задвижки тоже. Так что вероятность случайной утечки и случайного взрыва, конечно, есть, и довольно большая.

Но смущает время трагедии - ранее утро воскресенья, когда все дома и все, как правило, спят. 

А почему не использовать газифицированный дом как своего рода "бомбу"? Технически это не так сложно, а контроля за безопасностью в этом районе города, думаю, не было никакого. 

За последние дни это уже пятый "странный случай" в Ростовской области...

А.Б.

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