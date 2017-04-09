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Московский листок

На железной дороге в Москве не теракт, но пострадавших - как при теракте

Опубликовано 09.04.2017 в разделе комментариев 0

москва ржд коллапс
На железной дороге в Москве не теракт, но пострадавших - как при теракте

Движение поездов на Белорусском направлении МЖД восстановлено после столкновения поездов, передает сайт "Российских железных дорог". Госпитализированы были 13 человек, на сайте МЧС опубликован список пострадавших. РЖД сообщает, что железнодорожники завершили восстановительные работы на перегоне Фили - Кунцево-1 Белорусского направления, и с 05:46 он был открыт для движения. Поезда курсируют согласно расписанию. 

Столкновение поездов произошло в 22:16 на перегоне Фили - Кунцево-1, в черте города Москвы, когда состав дальнего следования еще не успел разогнаться. Причиной ЧП стал человек, перебегавший через пути. Машинист электрички Москва-Усово в целях предотвращения наезда на человека применил экстренное торможение. По причине нештатной ситуации была нарушена система торможения электропоезда, из-за чего произошло самопроизвольное движение его в обратную сторону. Задний вагон столкнулся пассажирским поездом N3 сообщением Москва - Брест. 

В результате с рельсов сошли два вагона электрички и секция локомотива пассажирского поезда, движение на участке было приостановлено. По уточненной информации, за медицинской помощью обратились 28 человек, из них 13 - госпитализированы.

Напомним, для сравнения, по версии следователей, подозреваемый по делу о теракте в ленинградском метро Джалилов должен был занести в метро два СВУ, приводящихся в действие нажатием кнопок. Одно предназначалось ему самому, а второе — подельнику, с которым они собирались устроить двойной теракт в метрополитене. Однако сообщник по какой-то причине на встречу не прибыл. Тогда Джалилов, избавившись от лишней бомбы на "Площади Восстания", со второй в рюкзаке сел в поезд, где вскоре и совершил самоподрыв, жертвами которого стали 14 человек, а еще 50 получили ранения. 

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