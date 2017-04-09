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Московский листок

Турецкие стюардессы благополучно приняли роды у гражданки Гвинеи в полёте

Опубликовано 09.04.2017 в разделе комментариев 0

турция дети авиа гвинея
Турецкие стюардессы благополучно приняли роды у гражданки Гвинеи в полёте

Экипаж одного из рейсов авиакомпании Turkish Airlines принял роды на высоте 12000 метров. Мама и новорожденная девочка здоровы, сообщил авиаперевозчик. ЧП произошло на рейсе Конакри - Уагадугу - Стамбул. После вылета из столицы Гвинеи у Нафи Диаби, которая находилась на 28-й неделе беременности, начались преждевременные роды, передает Sky News. 

Новорожденную назвали Кадижу. После приземления в Уагадугу, столице Буркина-Фасо, девочку и ее маму госпитализировали. Медики констатировали, что с ними все нормально. 

Twitter-аккаунт компании приветствовал новорожденную словами "Добро пожаловать на борт, принцесса". Большинство авиакомпаний в мире допускают перелет беременных женщин до 36-й недели после зачатия ребенка. Некоторые авиакомпании, например Ryanair, начиная с 28-й недели требуют от беременных пассажирок предоставить справку от врача с предполагаемой датой появления младенца на свет.

Ну, а вот как рождаются НЕ ПРИНЦЕССЫ...

В Красноярске 24 марта пьяная женщина родила ребенка прямо на улице на глазах у прохожих, ей помог случайный свидетель, сообщают "Вести-Красноярск". Красноярец Заур Радченко услышал крики с улицы и увидел в окно, что рядом с женщиной на снегу лежит младенец. Вокруг стояли прохожие и ничего не предпринимали. 

"Дома собрал пеленки-распашонки и в чем было выскочил сюда. Забыл ножницы - пуповину отрезать надо. Побежал домой, а этим говорю: "Вызовите хотя бы скорую!" Зеваки все стоят, никто не подходит, даже скорую не вызвали", - рассказал Радченко. 

Мужчина, отец четверых детей, как оказалось, знал, как принимать роды. Он обрезал пуповину и отнес девочку к себе домой. Затем новорожденную отвезли в красноярский родильный дом N6. Ребенок был переохлажден, но после медицинских процедур его состояние стабилизировалось, отметили врачи. Состояние женщины удовлетворительное.  

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