Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Нужны деньги на судебные экспертизы. Тебя судят - тебе и платить

Опубликовано 09.04.2017 в разделе

Нужны деньги на судебные экспертизы. Тебя судят - тебе и платить

Просим Вас помочь маме политзаключенного журналиста Александра Соколова собрать 50 тыс. руб на экспертизы по уголовному делу:

5336 6900 8488 0105 (Сбербанк – Наталье Соколовой)

Дорогие друзья! Благодарим Вас за внимание к данному обращению. Поводом для его написания стали следующие непростые обстоятельства.

Вот уже более 20 месяцев заключены в тюрьму и лишены свободы писатель Юрий Мухинжурналист Александр Соколов, военный летчик Кирилл Барабаш и гражданский активист Валерий Парфенов. Против них сфабриковано уголовное дело об экстремизме, судят за инициативу проведения референдума о принятии закона, который бы позволил избирателям на каждых новых выборах оценивать в специальном бюллетене работу прежних президента или депутатов. 20 месяцев их пытают тюрьмой, но до сих пор не способны придумать, в чем незаконность и экстремизм инициативы референдума, вероятный итог которого к тому же – награждение президента по итогам всенародной оценки. За идею оценки высших чиновников теперь грозит до 8 лет лагерей!

К сожалению, для российского «суда» даже заведомая невиновность не повод освобождать вас из-под стражи. Противостоять наглому и злобному беззаконию очень непросто, требуется масса усилий, в том числе материальных: расходы на адвокатов, экспертизы, иную помощь заключенным. Это бремя ложится на родственников. У всех четырех семей, лишенных неизвестно насколько кормильцев, очень тяжёлое финансовое положение, малолетние дети или родители-пенсионеры. Поэтому каждый рубль Вашей помощи очень ценен.

Маразм «правосудия» в РФ достиг того, что этому суду приходится доказывать, что 2 х 2 = 4: что инициатива референдума и идея всенародной оценки органов власти не могут быть экстремизмом, и ничего незаконного в деятельности ИГПР «ЗОВ» заведомо не было. Наоборот, это против граждан России безответственными чиновниками совершается тяжкое экстремистское преступление по ст. 141 УК РФ – воспрепятсвование участию в референдуме.

Для этого в частности требуется проведение ряда лингвистических экспертиз. Поэтому просим Вас помочь маме Александра Соколова собрать 50 тыс. руб на них. Ниже приведен номер карты для перевода помощи:

5336 6900 8488 0105 (Сбербанк – Наталье Соколовой, на эксперизы)

Уточнить время зачисления можно по почте:
sokolova.n.1954@gmail.com

Удобнее всего сделать онлайн перевод с карты на карту (комиссия 2%), например через следующие сервисы:
https://www.alfaportal.ru/card2card/ptpl/alfaportal/
https://www.alfaportal.ru/card2card/ptpl/ruru/

Заранее благодарим Вас за любую поддержку.

Ссылки:
http://igpr.ru/node/3748
https://vk.com/wall4204279_1899
https://facebook.com/story.php?story_fbid=10206869097205213&id=1810526028&ref=bookmarks



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 1
Поделиться
В разделах:
Политический расклад
А если &#8211; &#171;томагавками&#187; по Донбассу, а девальвацией &#8211; по экономике РФ? А если – «томагавками» по Донбассу, а девальвацией – по экономике РФ?
08.04.2017

Республиканец Александр Муни в Конгрессе США в конце марта внес законопроект «Акта о противодействии русской агрессии в 2017 г.», где предусмотрен запрет на любые вложения в ценные бумаги РФ, за что банки и финспекулянты будут наказываться. Если акт пройдет, то «горячие деньги» рванут прочь из РФ, обрушивая курс рубля. Аккурат под «выборы» Путина. Муни предлагает наказать Москву за все оптом: и за сокрушение Грузии в 2008 г, и за Донбасс с Крымом, и за вмешательство в американские выборы.

 >>
Экономическая реальность
Медицина не для всех Медицина не для всех
Григорий Полуэктов 09.04.2017

Многие наши сограждане не читают Конституцию. Ну это же документ прямого действия. Проснитесь, за вас никто не будет разъяснять требования основного документа страны. Поэтому власть не только ликвидирует медицину, но и образование. Так им легче управлять. В 2000 году в России работало 10,7 тысяч больниц, к 2010 году осталось 5,4 тысячи. Не плохо потрудилась власть. 353 медицинских учреждений закрывалось в год. В день по одной и без выходных. И всё это на наших глазах.

 >>
Московский листок
Первый антикоммунистический субботник? Как-нибудь без меня... Первый антикоммунистический субботник? Как-нибудь без меня...
09.04.2017

В первом общегородском субботнике в Москве принял участие почти один миллион человек, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. Ну что тут сказать? Дураков работа любит...

 >>
Жизнь регионов
Очередной взрыв в Ростовской области. Взрыв газа? Очередной взрыв в Ростовской области. Взрыв газа?
09.04.2017

Да, два человека погибли при взрыве бытового газа в Таганроге. Взрыв прогремел в пять часов утра 9 апреля в №12/1 на улице Шаумяна, на окраине города. Последствия трагедии сняли на видео местные жители. Несколько квартир оказались полностью или частично разрушенными. 

 >>
Общество и его культура
Они еще и издеваются... Они еще и издеваются...
08.04.2017

Госсекретаря Рекса Тиллерсона разочаровала реакция России на атаку Сирии, хотя и не удивила... Но Белый дом не теряет надежды, что ему удастся договориться с Россией о совместной борьбе против террористов в Сирии. "Думаю, может быть разделяемая приверженность разгрому ИГИЛ, а также согласие по поводу того, что травить газом собственный народ нельзя", — сказал пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер.

 >>
Силовые структуры
Нужны деньги на судебные экспертизы. Тебя судят - тебе и платить Нужны деньги на судебные экспертизы. Тебя судят - тебе и платить
09.04.2017

К сожалению, для российского «суда» даже заведомая невиновность не повод освобождать вас из-под стражи. Противостоять наглому и злобному беззаконию очень непросто, требуется масса усилий, в том числе материальных: расходы на адвокатов, экспертизы, иную помощь заключенным. Это бремя ложится на родственников. У всех четырех семей, лишенных неизвестно насколько кормильцев, очень тяжёлое финансовое положение, малолетние дети или родители-пенсионеры. Поэтому каждый рубль Вашей помощи очень ценен.

 >>
Особенности внешней политики
Трампа перестали понимать в республиканской партии Трампа перестали понимать в республиканской партии
09.04.2017

Однопартиец Трампа, сенатор Рэнд Пол заявил, что, по его мнению, Штаты, предпринимая односторонние военные шаги против Дамаска, могут столкнуться с постоянным притоком новых экстремистов. Такую позицию представитель штата Кентукки в Сенате озвучил в эфире телекомпании CNN. Сенатор считает, что предполагаемое применение химического оружия в Сирии не затрагивает национальные интересы США.

 >>
Компрометирующие материалы
А если КПРФ выдвинет единого патриотического кандидата? А если КПРФ выдвинет единого патриотического кандидата?
09.04.2017

Меня часто спрашивают: «А если КПРФ решится выдвинуть на выборы президента в 2018 г. не битую молью плюшевую игрушку-Зюганова, а некоего объединенного кандидата национально-патриотической оппозиции, то К2501 Игоря Стрелкова в этом участвовать будет?». Теоретически такое возможно. Но будет ли? Пока руководство КПРФ выступало послушной марионеткой Старой площади. Теоретически такое возможно. Можно сломать политтехнологию Кремля, когда придется «выбирать» между чумой и холерой, между Поклонной и Болотной, между Путиным и Навальным. Такой выход предложил на МЭФ уважаемый Юрий Болдырев. 

 >>
Опрос
  • Кто несет ответственность за теракт в питерском метро?:
Результаты
Интернет-ТВ
Очередной взрыв в Ростовской области. Взрыв газа?
Очередной взрыв в Ростовской области. Взрыв газа?
09.04.2017
Анатолий Баранов об атаке США по военной базе в Сирии
Анатолий Баранов об атаке США по военной базе в Си...
08.04.2017
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Нужны деньги на судебные экспертизы. Тебя судят - тебе и платить
Турецкие стюардессы благополучно приняли роды у гражданки Гвинеи в полёте (0)
Очередной взрыв в Ростовской области. Взрыв газа? (0)
Трампа перестали понимать в республиканской партии (3)
На железной дороге в Москве не теракт, но пострадавших - как при теракте (0)
В Таганроге произошел взрыв бытового газа в жилой пятиэтажке, есть жертвы (0)
"Роснефть" и "Газпром" получат отсрочку по уплате налогов (4)
Первый антикоммунистический субботник? Как-нибудь без меня... (22)
По следам антикоррупционных выступлений молодёжи, охранка "шерстит" директоров школ (4)
Советские "сушки" снова взлетают с аэродрома Шайрат (31)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Максим Калашников Максим Калашников: Мои твиты
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: Отвечаю о моём политическом будущем
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: Трамп разбушевался-таки
Ольга Гуленок Ольга Гуленок: "Глубинное государство" либералов со штаб квартирой в США
Ольга Гуленок Ольга Гуленок: Небоскрёбов в США мало будет...
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2016 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
      читайте нас также: pda | twitter | rss