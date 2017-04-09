Нужны деньги на судебные экспертизы. Тебя судят - тебе и платить

Просим Вас помочь маме политзаключенного журналиста Александра Соколова собрать 50 тыс. руб на экспертизы по уголовному делу:

5336 6900 8488 0105 (Сбербанк – Наталье Соколовой)

Дорогие друзья! Благодарим Вас за внимание к данному обращению. Поводом для его написания стали следующие непростые обстоятельства.

Вот уже более 20 месяцев заключены в тюрьму и лишены свободы писатель Юрий Мухин, журналист Александр Соколов, военный летчик Кирилл Барабаш и гражданский активист Валерий Парфенов. Против них сфабриковано уголовное дело об экстремизме, судят за инициативу проведения референдума о принятии закона, который бы позволил избирателям на каждых новых выборах оценивать в специальном бюллетене работу прежних президента или депутатов. 20 месяцев их пытают тюрьмой, но до сих пор не способны придумать, в чем незаконность и экстремизм инициативы референдума, вероятный итог которого к тому же – награждение президента по итогам всенародной оценки. За идею оценки высших чиновников теперь грозит до 8 лет лагерей!

К сожалению, для российского «суда» даже заведомая невиновность не повод освобождать вас из-под стражи. Противостоять наглому и злобному беззаконию очень непросто, требуется масса усилий, в том числе материальных: расходы на адвокатов, экспертизы, иную помощь заключенным. Это бремя ложится на родственников. У всех четырех семей, лишенных неизвестно насколько кормильцев, очень тяжёлое финансовое положение, малолетние дети или родители-пенсионеры. Поэтому каждый рубль Вашей помощи очень ценен.

Маразм «правосудия» в РФ достиг того, что этому суду приходится доказывать, что 2 х 2 = 4: что инициатива референдума и идея всенародной оценки органов власти не могут быть экстремизмом, и ничего незаконного в деятельности ИГПР «ЗОВ» заведомо не было. Наоборот, это против граждан России безответственными чиновниками совершается тяжкое экстремистское преступление по ст. 141 УК РФ – воспрепятсвование участию в референдуме.

Для этого в частности требуется проведение ряда лингвистических экспертиз. Поэтому просим Вас помочь маме Александра Соколова собрать 50 тыс. руб на них. Ниже приведен номер карты для перевода помощи:

5336 6900 8488 0105 (Сбербанк – Наталье Соколовой, на эксперизы)

Уточнить время зачисления можно по почте:

sokolova.n.1954@gmail.com

Удобнее всего сделать онлайн перевод с карты на карту (комиссия 2%), например через следующие сервисы:

https://www.alfaportal.ru/card2card/ptpl/alfaportal/

https://www.alfaportal.ru/card2card/ptpl/ruru/

Заранее благодарим Вас за любую поддержку.

Ссылки:

http://igpr.ru/node/3748

https://vk.com/wall4204279_1899

https://facebook.com/story.php?story_fbid=10206869097205213&id=1810526028&ref=bookmarks