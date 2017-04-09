А убили человека строго по подписанному месяц назад закону

Пьяный мужчина убил оппонента обычной пощечиной‍ на юге Москвы. Как установлено сотрудниками полиции в ходе проводимой по данному инциденту проверки, происшествие случилось в минувшую субботу. Когда в 12:06 сотрудники дежурной части полиции получили сообщение от бригады скорой помощи о трупе, находящемся в доме № 16 в Задонском проезде. Прибывшие по указанному адресу сотрудники полиции обнаружили возле магазина, расположенного в этом доме, труп мужчины 1967 года рождения с закрытой черепно-мозговой травмой и кровотечением из уха. Там же был задержан мужчина 1983 года рождения, неработающий, который у входа в магазин, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе возникшего конфликта, ладонью нанес удар в область лица погибшему, от которого потерпевший упал, ударился головой об асфальт и скончался на месте. В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Причинение смерти по неосторожности».

Как выяснилось, пощечина, оплеуха, а в более профессональном варианте - удар открытой ладонью, совсем не такая безобидная вещь, как кажется. Масса ладони такая же, как у кулака, но распределена получается по большей площади, и масса тела бьющего оказывается включена в большей степени. Удар получается ошеломляющим, человек теряет равновесие и мешком падает куда придется. В данном случае ударился об асфальт головой и умер.

Да, ладонью вы не сломаете противнику скуловую кость и не вывихнете ему челюсть, но на короткое время он может потерять сознание или просто ориентацию в пространстве - и этого короткого времени ему окажется достаточно, чтобы умереть.

А кто виноват?

Так ведь месяц назад президент Путин подписал закон № 8-ФЗ "О внесении изменения в статью 116 Уголовного кодекса Российской Федерации", вошедший в оборот как закон о декриминализации побоев!

У нас и раньше-то особо народ не задумывался, прежде, чем сунуть кому-нибудь в рыло, а теперь это нехитрое действие и вовсе приравнено к матюкам в общественном месте. А если, вопреки новому закону, оплеуха или зуботычина все же повлекла за собой последствия, но даже в случае убийства она будет проходить "по неосторожности". Да так ведь и есть - хотел дать по роже, но нечаянно убил. Извините, пожалуйста!

Так кто виноват? Не тот ли, кто позволил на законодательном уровне почти безнаказанно бить по физиономии и другим частям тела?

В нашем случае, конечно, намерения убить не было. Но 30-летний подвыпивший ударил 50-летнего, тоже не трезвого. А чо? Хотя на мой вкус не очень это красиво, когда молодой и крепкий бьет по физиономии человека, годящегося ему в отцы. Но это теперь норма, даже если отдельным отшепенцам и не нравится. Раньше просто нахер посылали, а теперь можно и по харе... Не нравится, что наша молодежь бьет тебя по роже - нечего ходить по нашим улицам!

Но виновные в смерти гражданина на улице Мусы Джалиля есть. Вот только они за свое преступление не ответят.

Это, конечно, наши, не приходящие в сознание законодатели. И это президент, который, будучи в прошлом чемпионом Ленинграда по самбо, не может не знать о возможных последствиях удара открытой ладонью.

Но руководители ИГПР ЗОВ, который хотел провести референдум об отвественности власти в России, сидят уже 20 месяцев, их судят за эту идею, за то, чтобы представители власти несли прямую отвественность перед народом за свои действия.

Нужны деньги на судебные экспертизы. Тебя судят - тебе и платить

А ведь справедливо же было бы - проголосовал за закон № 8-ФЗ? Ну так и получи на пробу "декриминализованных" люлей. За что? А ни за что! Физиономия не понравилась!

Вот строго по закону № 8-ФЗ - больно, обидно, но без видимых последствий. Например, мокрой тряпкой по лицу или валенком, в котором бутылка от шампанского - по почкам. Резиновая дубинка в жопу - тоже годится.

Глядишь, на следующий раз законодатель и задумается о последствиях продвигаемого им закона...