А убили человека строго по подписанному месяц назад закону

Пьяный мужчина убил оппонента обычной пощечиной на юге Москвы. Как установлено сотрудниками полиции в ходе проводимой по данному инциденту проверки, происшествие случилось в минувшую субботу. Когда в 12:06 сотрудники дежурной части полиции получили сообщение от бригады скорой помощи о трупе, находящемся в доме № 16 в Задонском проезде. Прибывшие по указанному адресу сотрудники полиции обнаружили возле магазина, расположенного в этом доме, труп мужчины 1967 года рождения с закрытой черепно-мозговой травмой и кровотечением из уха. Там же был задержан мужчина 1983 года рождения, неработающий, который у входа в магазин, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе возникшего конфликта, ладонью нанес удар в область лица погибшему, от которого потерпевший упал, ударился головой об асфальт и скончался на месте. В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Причинение смерти по неосторожности».
Как выяснилось, пощечина, оплеуха, а в более профессональном варианте - удар открытой ладонью, совсем не такая безобидная вещь, как кажется. Масса ладони такая же, как у кулака, но распределена получается по большей площади, и масса тела бьющего оказывается включена в большей степени. Удар получается ошеломляющим, человек теряет равновесие и мешком падает куда придется. В данном случае ударился об асфальт головой и умер.
Да, ладонью вы не сломаете противнику скуловую кость и не вывихнете ему челюсть, но на короткое время он может потерять сознание или просто ориентацию в пространстве - и этого короткого времени ему окажется достаточно, чтобы умереть.
А кто виноват?
Так ведь месяц назад президент Путин подписал закон № 8-ФЗ "О внесении изменения в статью 116 Уголовного кодекса Российской Федерации", вошедший в оборот как закон о декриминализации побоев!
У нас и раньше-то особо народ не задумывался, прежде, чем сунуть кому-нибудь в рыло, а теперь это нехитрое действие и вовсе приравнено к матюкам в общественном месте. А если, вопреки новому закону, оплеуха или зуботычина все же повлекла за собой последствия, но даже в случае убийства она будет проходить "по неосторожности". Да так ведь и есть - хотел дать по роже, но нечаянно убил. Извините, пожалуйста!
Так кто виноват? Не тот ли, кто позволил на законодательном уровне почти безнаказанно бить по физиономии и другим частям тела?
В нашем случае, конечно, намерения убить не было. Но 30-летний подвыпивший ударил 50-летнего, тоже не трезвого. А чо? Хотя на мой вкус не очень это красиво, когда молодой и крепкий бьет по физиономии человека, годящегося ему в отцы. Но это теперь норма, даже если отдельным отшепенцам и не нравится. Раньше просто нахер посылали, а теперь можно и по харе... Не нравится, что наша молодежь бьет тебя по роже - нечего ходить по нашим улицам!
Но виновные в смерти гражданина на улице Мусы Джалиля есть. Вот только они за свое преступление не ответят.
Это, конечно, наши, не приходящие в сознание законодатели. И это президент, который, будучи в прошлом чемпионом Ленинграда по самбо, не может не знать о возможных последствиях удара открытой ладонью.
Но руководители ИГПР ЗОВ, который хотел провести референдум об отвественности власти в России, сидят уже 20 месяцев, их судят за эту идею, за то, чтобы представители власти несли прямую отвественность перед народом за свои действия.
Нужны деньги на судебные экспертизы. Тебя судят - тебе и платить
А ведь справедливо же было бы - проголосовал за закон № 8-ФЗ? Ну так и получи на пробу "декриминализованных" люлей. За что? А ни за что! Физиономия не понравилась!
Вот строго по закону № 8-ФЗ - больно, обидно, но без видимых последствий. Например, мокрой тряпкой по лицу или валенком, в котором бутылка от шампанского - по почкам. Резиновая дубинка в жопу - тоже годится.
Глядишь, на следующий раз законодатель и задумается о последствиях продвигаемого им закона...
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Левон Казарян написал 09.04.2017 14:41
Уважаемый г-н шизофреник
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Уважаемый аноним "орп" лжет.
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"речь совершенно не идет ни о КГБ, ни о политических убийствах"
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Он делает вид, будто не понимает, что у меня речь идет о существовании такой техники, а не о том, что убийство было политическим и связано с ее применением.
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В Глобальном Концлагере превращение человека в труп уже сделано административным протоколом, беспардонности которого никто не стесняется, включая "врачей", о чем написал сегодня китаист из Москвы Алексей Богословский:
kosarex.livejournal.com/2791200.html
" vesti.ru/m/doc.html?id=2875126
"Следователи в Смоленске проводят проверку по факту обнаружения тела 51-летней женщины в Гагаринской центральной районной больнице."
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Тут все звучит как песня - инсульт в 47 лет, смерть в 51 год. Пойдите на любое кладбище и посмотрите на недавние могилы. Будете потрясены количеством умерших в возрасте от 18 до 50. Реальная средняя продолжительность жизни, если начнете ее высчитывать по могильным плитам, может оказаться в районе 45-50 лет, хотя статистика уверяет нас совсем об ином.
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Врач великолепен - обнаружил женщину утром у входа в кабинет. Он не обнаружил ее у своих дверей, когда уходил с работы? Уборщица не обнаружила, когда делала уборку после закрытия поликлиники? Другие врачи мимо кабинета не шастали?".
Музичко г. Жопарожье написал 09.04.2017 14:33
Оба поступили именно так, как от них и требовалось. Оба они того заслуживали ))) Обоим премия Дарвина )))
Левон Казарян написал 09.04.2017 14:29
Я бы не слишком доверял...
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...спецслужбным сектам. Или Вы полагаете, будто их члены откажутся убить и Вас по незаконному приказу, не задумываясь, даже если они десятилетиями притворялись Вашими близкими друзьями (подобно вступившему в транснациональную мафию /ТМ/ физику-лазерщику с кафедры оптики ЕГУ Лалаяну Асатуру Александровичу)? - они опаснее бешеных собак.
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Утверждение вскоре ставшего Президентом России Бориса Ельцина никогда не опровергал КГБ, обвиненный им в запугивании техникой дальнодействующего покушения исподтишка. Не отрицал ни существования такой техники, ни присылки двух своих официально представившихся агентов к нему для запугивания.
орп написал 09.04.2017 14:15
О чем вы?
Или вшивый всегда только про баню?
Sergo написал 09.04.2017 14:12
Левон Казарян написал 09.04.2017 13:52
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Когда в государстве изъята чинная смертная казнь (СК), ее приходится проводить по другим статьям закона, или вовсе незаконно - см., например, аппаратуру, описанную Борисом Ельциным в 1989:
"Ко мне явились агенты КГБ, предъявили свои удостоверения и стали рассказывать спокойно, обстоятельно, доверительно - что со мной может случиться через неделю. Никаких покушений с топором или пистолетом, никаких отравлений или подстроенных аварий. Мы живем в век научно-технической революции: скажем, идете вы в толпе как ни в чем не бывало, а на вас издалека направляют приборчик с особым импульсом. Сердце останавливается. Если рядом не окажется "скорой помощи" с реанимационной командой все, - конец" (цит. по: Леонид Млечин, "КГБ-председатели органов госбезопасности - рассекреченные судьбы", Издание третье, дополненное. Москва, Центрополиграф, 2005, с.745).
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СК - это единственная возможность для человека быть благонадежным относительно причины своей смерти.