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Московский листок

Пока Албин работал подсвечником в Исаакии, возле Зенит-Арены вспыхнул пожар

Опубликовано 09.04.2017 в разделе комментариев 0

пожары рпц метро ленинград исаакий реституция
Пока Албин работал подсвечником в Исаакии, возле Зенит-Арены вспыхнул пожар

Крупный пожар произошел в Петербурге в воскресенье около стадиона "Зенит-Арена". Фото публикует "Фонтанка", клубы темного дыма видны с большого расстояния, они вздымаются на уровень опор вантового моста, ведущего на Крестовский остров, где расположен стадион. 

Официальных данных о пожаре на момент написания заметки нет. В паблике "ДТП и ЧП. Санкт-Петербург" пользователи предположили, что пожар произошел при строительстве станции метро "Новокрестовская".

Возможно внимние СМИ было отвлечено другим запланированным событием: прошел детский крестный ход вокруг Исаакиевского собора, передачи которого в свое распоряжение добивается РПЦ. По подсчетам церкви, в акции приняли участие восемь тысяч человек, по другим данным - до трех тысяч, передает "Фонтанка". 

Детский крестный ход возглавил митрополит Варсонофий. После шествия он прочел проповедь, в ходе которой призвал ходить молиться в храм, "если он для того предназначен", а также поблагодарил всех тех, кто пришел в "наш собор". 

Накануне "Фонтанка" опубликовала документ, которым питерские храмы обязали направить десятки детей для воскресного крестного хода. Автор документа отец Геннадий Зверев назвал это обычным планированием, которое принято во всей православной России. 

Утром в соборе прошла литургия с участием Варсонофия и детей, туда пришли несколько сотен человек. Мероприятие посетил вице-губернатор Игорь Албин. 

После службы Варсонофию преподнесли в дар крест с изображением Исаакия Далматского. 

Исаакиевский собор - крупнейший православный храм Санкт-Петербурга, который при этом имеет статус музея. Он был построен в честь святого Исаакия Далматского, в день памяти которого родился Петр I. Возможная передача собора в ведение РПЦ породила активную общественную дискуссию, а у здания регулярно начали собираться массовые акции противников и сторонников решения городских властей. В музее подчеркивают, что в соборе позволяется проводить религиозные мероприятия, в частности службы с участием патриарха и митрополитов. В 2016 году в соборе прошло 640 богослужений, которые посетили 18 тыс. человек. 

В конце марта петербургский избирком одобрил референдум о статусе Исаакиевского собора. В РПЦ это назвали "правовым нонсенсом".

От редакции: В одновременности этих двух событий - суть государствнной политики социально-регрессного режима. В метро, наследии проклятых большевиков, пусть всё вызрвается, горит и рушится - эта инфраструктура мало интересует Албина, Полтавченко, ну и прочих представителей правящего класса. А вот в Исаакии постоять со свечкой, орденок вручит попу очередной - вот первостепенная государственная задача! Показать ленинградцам, с кем власть, что это не кто-то передаёт РПЦ объект государственного значения, а именно она, питерская власть и "питерские" вообще.

Молодец Албин! В который уж раз - молодец. И если пожар не перекинется на Зенит-Арену, через которую он получает миллиард за миллиардом из бюджета и "от спонсоров", - то, даст бог, всё устаканится. И Исаакий закроют для светских посещений, и остатки научных экспонатов к светлейшему празднику Пасхи оттуда выметут... И будет куда Полтавченко пригласить его монаршье величество на Пасху - показать очищенную от отстаков "совка" святую территориюю, окроплённую святой водицею. А на пожар водицу лить не требуется - тем более, святую... Сам потухнет. Вот с той самой свечкой Албин на пожар-то, наверное, и пришёл посмотреть - как тот Иван Бездомный, поэт из романа...

Д.Ч. 



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