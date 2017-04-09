Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Мы соболезнуем городу Танта, глубоко и искреннне

Опубликовано 09.04.2017 в разделе комментариев 3

путин медведев правительство
Мы соболезнуем городу Танта, глубоко и искреннне

В связи с терактом в городе Танта Владимир Путин выразил глубокие соболезнования президенту Египта Абдель Фаттаху ас-Сиси. В телеграмме соболезнования российский президент подчеркнул, что террористы, совершившие преступление в разгар религиозного праздника, имеют своей целью не только запугать людей, но и посеять рознь между ними. Он также заявил, что Россия и Египет смогут дать отпор силам террора и искоренить их человеконенавистническую идеологию, передает ТАСС.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев также выразил соболезнования народу Египта. В телеграмме премьер-министру страны Шерифу Исмаилу говорится, что этому варварскому преступлению нет и не может быть оправдания и что все виновные должны понести самое суровое наказание. Медведев пожелал всем пострадавшим скорейшего выздоровления и передал слова поддержки их родным и близким.

ФОРУМ.мск тоже скорбит о погибших в египетском Танте, хоть мы до сегодняшнего дня и не знали о его существовании. Мы желаем всем скорейшего выздоровления и наказания всех виновных.

Правда, мы еще хотим сказать слова соболезнования жителям российского Таганрога, где сегодня утром взорвался дом, погибли и получили ранения люди. Возможно, президент Путин и премьер Медведев просто не знали, что есть такой город в России, и только пожтому, по случайности, не успели еще выразить соболезнования. Ну и сказать что-то типа "Денег нет, но вы держитесь там!"

Но мы верим, что они обязательно вспомнят и вынесут соболезнования. 

Возможно, даже следственные органы тоже найдут каких-то виновных и строго их накажут. Возможно, не только среди блогеров, но и среди террористов. Хотя возможно, что террористов не было, и дом взорвался сам по себе. 

Очередной взрыв в Ростовской области. Взрыв газа?

Ведь недавно взрыв мины-ловушки оказался простой бытовой историей о "любовном треуголнике", а взораванные саперами в тот же день еще две такие же мины-ловушки на самом деле оказались простыми фонариками. И армейская мина СПМ, найденная на железнодорожных путях в селе Развильное... Ну это вообще такой пустяк, что не стоит даже внимания.

В Ростовской области нашли армейскую бомбу вблизи железной дороги

То, что человека убили в Москве в точном соответствии с подписанным месяц назад законом "о декриминализации побоев" - это вообще не повод для реакции первых лиц государства. Что, каждому убитому сочувствовать, что ли? На каждый чих не наздравствуешься... Не он первый, не он последний, а бабы новых нарожают.

Другое дело египетские богомольцы, которых взорвали при исполнении религиозных обязанностей. Это вопрос серьезный, государственный. Тут сразу и президент, и премьер, думается, и многие иные присоединились.

А.Б.



Рейтинг:   4.33,  Голосов: 6
Поделиться
Всего комментариев к статье: 3
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
(без названия)
Религиовед. написал 09.04.2017 16:23
Евреи разве не ненавидят египтян?
Ответить
(без названия)
стоик711 написал 09.04.2017 16:22
Московские сионисты рассматривают Асада, как последнюю надежду на выживание Израиля?
Американские сионисты надеются подобрать замену отъявленному преступнику?
Европейские сионисты в Израиль не переезжают - понимают, что пора искать новое место под Израиль - например славянские земли на Украине?
Ответить
Так оно все просто
В.Н. Еремеев написал 09.04.2017 16:03
Рыба ищет где глубже, а политикан - перед кем попиариться. С соболезнования родным "ватникам" много навара не снимешь. Хотя, если по правде,с египтян не больше.
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Кто несет ответственность за теракт в питерском метро?:
Результаты
Интернет-ТВ
Очередной взрыв в Ростовской области. Взрыв газа?
Очередной взрыв в Ростовской области. Взрыв газа?
09.04.2017
Обращение Ксении Собчак к Владимиру Путину
Обращение Ксении Собчак к Владимиру Путину
09.04.2017
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Мы соболезнуем городу Танта, глубоко и искреннне (2)
Турция отговаривает РФ от поддержки Асада (3)
Пока Албин работал подсвечником в Исаакии, возле Зенит-Арены вспыхнул пожар (1)
А убили человека строго по подписанному месяц назад закону (16)
Нужны деньги на судебные экспертизы. Тебя судят - тебе и платить
Турецкие стюардессы благополучно приняли роды у гражданки Гвинеи в полёте (2)
Очередной взрыв в Ростовской области. Взрыв газа? (0)
Трампа перестали понимать в республиканской партии (28)
На железной дороге в Москве не теракт, но пострадавших - как при теракте (0)
В Таганроге произошел взрыв бытового газа в жилой пятиэтажке, есть жертвы (0)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Дарья Митина Дарья Митина: Чехи - в пoддержку Сирии
Дарья Митина Дарья Митина: Развoзжаев на прoвoде
Дарья Митина Дарья Митина: Саид Гафурoв: Китай этого американцам не простит
Дарья Митина Дарья Митина: Мoё выступление на Санкт-Петербургскoм Экoнoмическoм Кoнгрессе
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: А ведь это вы, Владимир Владимирович, и убили-с...
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2016 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
      читайте нас также: pda | twitter | rss