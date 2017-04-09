Мы соболезнуем городу Танта, глубоко и искреннне

В связи с терактом в городе Танта Владимир Путин выразил глубокие соболезнования президенту Египта Абдель Фаттаху ас-Сиси. В телеграмме соболезнования российский президент подчеркнул, что террористы, совершившие преступление в разгар религиозного праздника, имеют своей целью не только запугать людей, но и посеять рознь между ними. Он также заявил, что Россия и Египет смогут дать отпор силам террора и искоренить их человеконенавистническую идеологию, передает ТАСС.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев также выразил соболезнования народу Египта. В телеграмме премьер-министру страны Шерифу Исмаилу говорится, что этому варварскому преступлению нет и не может быть оправдания и что все виновные должны понести самое суровое наказание. Медведев пожелал всем пострадавшим скорейшего выздоровления и передал слова поддержки их родным и близким.

ФОРУМ.мск тоже скорбит о погибших в египетском Танте, хоть мы до сегодняшнего дня и не знали о его существовании. Мы желаем всем скорейшего выздоровления и наказания всех виновных.

Правда, мы еще хотим сказать слова соболезнования жителям российского Таганрога, где сегодня утром взорвался дом, погибли и получили ранения люди. Возможно, президент Путин и премьер Медведев просто не знали, что есть такой город в России, и только пожтому, по случайности, не успели еще выразить соболезнования. Ну и сказать что-то типа "Денег нет, но вы держитесь там!"

Но мы верим, что они обязательно вспомнят и вынесут соболезнования.

Возможно, даже следственные органы тоже найдут каких-то виновных и строго их накажут. Возможно, не только среди блогеров, но и среди террористов. Хотя возможно, что террористов не было, и дом взорвался сам по себе.

Очередной взрыв в Ростовской области. Взрыв газа?

Ведь недавно взрыв мины-ловушки оказался простой бытовой историей о "любовном треуголнике", а взораванные саперами в тот же день еще две такие же мины-ловушки на самом деле оказались простыми фонариками. И армейская мина СПМ, найденная на железнодорожных путях в селе Развильное... Ну это вообще такой пустяк, что не стоит даже внимания.

В Ростовской области нашли армейскую бомбу вблизи железной дороги

То, что человека убили в Москве в точном соответствии с подписанным месяц назад законом "о декриминализации побоев" - это вообще не повод для реакции первых лиц государства. Что, каждому убитому сочувствовать, что ли? На каждый чих не наздравствуешься... Не он первый, не он последний, а бабы новых нарожают.

Другое дело египетские богомольцы, которых взорвали при исполнении религиозных обязанностей. Это вопрос серьезный, государственный. Тут сразу и президент, и премьер, думается, и многие иные присоединились.

А.Б.