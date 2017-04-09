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Московский листок

Турция отговаривает РФ от поддержки Асада

Опубликовано 09.04.2017 в разделе комментариев 3

турция сирия игил
Турция отговаривает РФ от поддержки Асада

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что администрации действующего президента Сирии Башара Асада и самому главе государства следует оставить свои полномочия для обеспечения политического перехода в арабской стране. Об этом он сообщил в ходе беседы с журналистами в Анталье. 

Мевлют Чавушоглу также призвал Россию «прекратить настаивать» на том, что Башар Асад должен остаться у власти. «У нас изначально были различия во мнениях с Россией по поводу Асада. Режим продолжает убивать своих граждан, а слова США о том, что решать вопрос о будущем Сирии должны сами сирийцы, придали Асаду еще большей смелости», — приводит ТАСС слова главы турецкой дипломатии. 

Он также заявил, что в вопросе сирийского конфликта Турция не будет принимать стороны России или США, а постарается поддерживать сбалансированные отношения с двумя государствами.

Напомним, в октябре 2016-го сирийские военные заявили, что будут сбивать военные самолеты Турции в случае, если они вторгнутся в воздушное пространство страны. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте Министерства обороны Сирии. В нем выражается протест против авиационных ударов, совершенных, по данным сирийской стороны, турецкой военной авиацией по целям на территории Сирии в среду.

"Любая попытка повторного нарушения сирийского воздушного пространства турецкими военными самолетами получит отпор, и они будут сбиты любыми доступными средствами", - говорится в заявлении.

Ранее Генштаб ВС Турции сообщил, что турецкая артиллерия обстреляла позиции курдов в Сирии. Также турецкие военные сообщили об ударах по 18 целям Рабочей партии Курдистана и Сил народной самообороны сирийских курдов. Обстрел велся в рамках операции "Щит Евфрата". В результате, по данным Генштаба, нейтрализованы от 160 до 200 бойцов этих организаций.  

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Всего комментариев к статье: 3
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(без названия)
стоик711 написал 09.04.2017 16:20
Московские сионисты рассматривают Асада, как последнюю надежду на выживание Израиля?
Американские сионисты надеются подобрать замену отъявленному преступнику?
Европейские сионисты в Израиль не переезжают - понимают, что пора искать новое место под Израиль - например славянские земли на Украине?
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(без названия)
Коммунист...1 написал 09.04.2017 15:32
"Чавушоглу НАШ"!!!!))))
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(без названия)
rtyu написал 09.04.2017 15:14
останется скоро плешивый с одним другом Мугабе
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