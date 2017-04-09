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Московский листок

Посадят ли Тиллерсона в Москве, как Гесса в Лондоне?

Опубликовано 09.04.2017 в разделе комментариев 1

Посадят ли Тиллерсона в Москве, как Гесса в Лондоне?

США и Британия на предстоящей неделе напрямую обвинят Россию в пособничестве военным преступлениям в Сирии и потребуют, чтобы Владимир Путин немедленно прекратил поддержку «кровавого режима Башара аль-Асада», сообщает сегодня Sunday Times.

«Госсекретарь США Рекс Тиллерсон прилетит в Москву с доказательством того, что Кремль знал о химоружии, и стремился скрыть смертельную зариновую атаку Асада на прошлой неделе, приведшую к гибели 87 людей», - пишет издание.

Помимо этого обвинения, Тиллерсон также предъявит России претензии в том, что она не справилась с соглашением от 2013 года по надзору об уничтожении химического оружия в Сирии и «потерпела явную неудачу в своей зоне ответственности».

- Британцы бы прилетевшего к ним говнюка посадили бы на всю оставшуюся жизнь, как Гесса, - прокомментировал новость главный редактор ФОРУМа.мск Анатолий Баранов. - А под старость и вовсе бы придушили в камере, чтоб чего не брякнул сдуру. Вот это я понимаю, цивилизованный европейский подход. Кстати, в мае 1941 года Гесс вовсе еще не был нацистским военным преступником, они еще своих преступлений многих тогда не совершили. А наши будут ведь миндальничать, руку жать и в глаза заглядывать. А надо просто взять - и в кутузку. Вот Борис Джонсон забоялся ехать в Москву, видимо, помнит историю собственной дипломатии...



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Всего комментариев к статье: 1
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Прав Баранов, потому что "элита"-бОльшей частью-прозападная...
Это что ? ! написал 09.04.2017 17:24
...И, хоть, тушкой, мизинцем, а бОльшая часть этой бОльшей части "элиты"-счетами, "делами" и ,даже, детьми спит и видит себя частью Запада.
По сути , прошлая холодная война и не заканчивалась:Запад тихим сапом , а в последние годы, так и натиском предателей в бывших союзных нам народах,-и мелкими , и средними войнушками напирает на нас.
Цель одна -наша смерть. Неужели, до сих пор это не ясно???
Война идет пока в НЕгорячей фазе. Но, до нее рукой подать. В любой момент это может случиться!
Посему, все должны уразуметь, что мы находимся в состоянии войны.
Любое западничество сейчас это преступление против русского народа...
Поймите вы все это!
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