Посадят ли Тиллерсона в Москве, как Гесса в Лондоне?

США и Британия на предстоящей неделе напрямую обвинят Россию в пособничестве военным преступлениям в Сирии и потребуют, чтобы Владимир Путин немедленно прекратил поддержку «кровавого режима Башара аль-Асада», сообщает сегодня Sunday Times.

«Госсекретарь США Рекс Тиллерсон прилетит в Москву с доказательством того, что Кремль знал о химоружии, и стремился скрыть смертельную зариновую атаку Асада на прошлой неделе, приведшую к гибели 87 людей», - пишет издание.

Помимо этого обвинения, Тиллерсон также предъявит России претензии в том, что она не справилась с соглашением от 2013 года по надзору об уничтожении химического оружия в Сирии и «потерпела явную неудачу в своей зоне ответственности».

- Британцы бы прилетевшего к ним говнюка посадили бы на всю оставшуюся жизнь, как Гесса, - прокомментировал новость главный редактор ФОРУМа.мск Анатолий Баранов. - А под старость и вовсе бы придушили в камере, чтоб чего не брякнул сдуру. Вот это я понимаю, цивилизованный европейский подход. Кстати, в мае 1941 года Гесс вовсе еще не был нацистским военным преступником, они еще своих преступлений многих тогда не совершили. А наши будут ведь миндальничать, руку жать и в глаза заглядывать. А надо просто взять - и в кутузку. Вот Борис Джонсон забоялся ехать в Москву, видимо, помнит историю собственной дипломатии...