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Московский листок

Асад обвинил США в прямой поддержке оппозиционеров и игиловцев

Опубликовано 09.04.2017 в разделе комментариев 0

сша сирия игил
Асад обвинил США в прямой поддержке оппозиционеров и игиловцев

Сирийский президент Башар Асад прокомментировал ракетный удар США по аэродрому, с которого, по данным Пентагона, вылетел самолет с химическими боеприпасами, которые использовались при ударе в провинции Идлиб. Асад заявил, что США пытались поддержать моральный дух бандформирований.

Комментарии Асада опубликованы в отчете о его разговоре с президентом Ирана Хасаном Рухани на сайте государственного информагентства SANA.

Асад "подчеркнул, что Соединенные Штаты не смогли достичь своей цели путем данной агрессии, которая была попыткой поднять моральный дух бандформирований, поддерживаемых Вашингтоном, особенно после успехов сирийской армии", сообщает агентство. Президент подтвердил, что народ и армия полны решимости покончить с терроризмом на каждой пяди сирийской земли.

Асад вновь добавил, что действующие в Сирии террористические организации в стране действуют при поддержке "некоторых западных и региональных государств".

Рухани во время разговора отметил, что США грубо нарушили сирийский суверенитет и принципы международной законности, подтвердив, что Тегеран выступает на стороне Дамаска в его борьбе с терроризмом.

В воскресенье британская газета The Sunday Times сообщила, что во время визита в Москву госсекретарь США Рекс Тиллерсон может выдвинуть обвинения России в соучастии и сокрытии военных преступлений, совершаемых режимом Башара Асада, в частности химической атаки в Идлибе, жертвами которой стали десятки мирных жителей.

Напомним, вчера сирийские ВВС возобновили вылеты с аэродрома Шайрат спустя сутки после американского ракетного удара. Об этом передает РИА "Новости" со ссылкой на Al Jazeera. По данным арабского телеканала, с аэродрома вылетел самолет Су-22. 

В ночь на 7 апреля американские ВМС выпустили по авиабазе Шайрат 59 крылатых ракет с кораблей в акватории Средиземного моря. Санкционировавший удар президент Дональд Трамп объяснил атаку сочувствием к детям, убитым в ходе химической атаки в провинции Идлиб. Вашингтон возлагает ответственность за этот удар на войска Асада. По данным Пентагона, наносивший удар самолет вылетел именно с Шайрата.

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