Позор, вполне сравнимый с эффектом от посадки «Цессны» Руста на Красной площади

СКОРЕЕ ВСЕГО, ПВО НЕ ВИДЕЛА «ТОМАГАВКИ»

Обстрел американскими «томагавками» Шайрата стал черным днем для русских систем ПВО типа С-400. Мол, почему хваленые комплексы, якобы контролирующие небо над всей Сирией, не сбили американские самолето-снаряды? Барабанно-квасно-патриотическая пропаганда (мы делаем лучшее в мире оружие, янки его панически боятся!) превратилась в моментально развернувшуюся пружину, стукнувшую Кремлю по лбу. Это если не Цусима, то аналог посадки Руста на Красную площадь в мае 1987-го.

Скорее всего, наши ЗРК в Хмеймиме попросту не видели низколетящих КР американцев…

ЗАСТАВЬ ДУРАКА БОГУ МОЛИТЬСЯ

Как известно, дурак при молитве и лоб себе расшибет. Нынешняя пропаганда меры и удержу не знает. Она прочла книги Максима Калашникова «Сломанный меч империи» (1998 г.) и «Битва за небеса» (2000 г.) – и взяла их за образец, доведя до абсурда. Вы «Рен ТВ» посмотрите: итак, американские военные – сплошь гомики-дауны, не умеющие совершать простейшие арифметические действия и панически боящиеся российского оружия. Да хоть самого захудалого сторожевика.

Отсюда пропаганда, подхваченная дубоголовыми генералами-конъюнктурщиками, и стала чертить огромные радиусы действия советских (какие они, к бесу, российские?) ЗРК С-300 и С-400. Например, такие.

В представлении не отягощенного знаниями быдла отложилось: комплекс каким-то волшебным образом может засечь и уничтожить низколетящий (15-60 м) «Томагавк» на расстоянии в 300-400 км. (Примерно то же, для меньших радиусов, говорят для «Торов», «Буков», «Панцирей»). Это – полная чушь. На приводимых расстояниях наши ЗРК могут увидеть только высотные цели, ракеты и самолеты, летящие на эшелоне в десять километров. А вот дальность обнаружения мчащихся на бреющем самолето-снарядов силами самих ЗРК уменьшается до 30-50 км в самом лучшем случае. И то – на идеальной равнине. Любые складки местности, гряды холмов между ЗРК и низколетящими КР снижают дальность в разы. То есть, радиус обнаружения целого потока «томагавков» в Сирии (а прибрежная ее зона имеет холмистый рельеф) сжимается практически в точку.

Поэтому наши ЗРК в Хмеймиме и Латакии могли увидеть только старт «томагавков» - когда они подлетели вверх на 300 м. А потом они просто потеряли их из виду. Прием ухода от радаров снижением на бреющий полет так же стар, как и сами радиолокаторы. Каковые – главные глаза для зенитно-ракетных комплексов.

НЕМНОГО ПРОСТЕЙШЕЙ ФИЗИКИ

Радар, да будет вам известно, видит до горизонта. (Загоризонтные РЛС слишком сложны и громоздки для ЗРК).

Для простоты возьму формулу из еще сталинской популярной книжки для юных моряков. Итак, на каком расстоянии находится линия горизонта в зависимости от высоты глаз наблюдателя, если считать в километрах? Надо извлечь корень квадратный из высоты глаз наблюдателя и умножить на коэффициент 3,85. Итак, согласно этой формуле, чтобы увидеть «Томагавк», идущий впритирку к поверхности, на расстоянии в 385 км, нужно, чтобы излучатель радара С-400 находился на высоте в 10 км над землей.

Допустим, локатор радара ЗРК выдвигается на высоту 30 метров от земли. Стало быть, горизонт он обозревает на расстоянии 20,8 км. Ну, предположим, «томагавки» летели потоком на высоте 60 метров. Ну никак не выходит дальше 40 км. Подчеркну: если местность идеально ровная. То есть, американские КР вполне могли пролететь незамеченными. Если в море не было кораблей радарного дозора РФ, конечно.

Вывод: и пропагандоны, и их благодарная аудитория – еще те кретины. Неумеренная пропаганда, наделившая С-400 возможностями ясновидящего мага, сыграла злую шутку с Кремлем. Теперь враг с ехидством спрашивает: «Ну, и какой там непробиваемый купол защищает небо РФ, Москву и Питер? Куда Кремль вломил несметные триллионы?»

РЕАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА

Реальная же проблема состоит в том, что для полноценного применения комплексы ПВО должны быть увязаны в сеть, причем их глазами должны стать не только собственные радары, но и локаторы крейсирующих в прикрываемом районе самолетов ДЛРО – дальнего радиолокационного обнаружения, и локаторы кораблей, и радары спутников разведки. Вся эта информация и должна попадать на дисплеи зенитчиков. Они должны видеть интегрированную картину. Если вы читали «Битву за небеса», то в иллюстрациях видели схему такой интегрированной ПВО. Только так можно бороться с низколетящими крылатыми ракетами и ударными дронами врага. (Те же самолеты ДЛРО и спутники передают картинку и в кабины истребителей, взаимодействующих с зенитчиками).

Но разве Кремль, загнав ЗРК в Сирию, выстроил их в такую систему? Разве над Сирией крейсируют русские самолеты ДЛРО типа А-50? Нет. Мало того, при Путине со строительством новых А-50 дело обстоит совсем бледно. Наше начальство слишком тупо, чтобы понять: для ЗРК нужны зело высотные «глаза». У американцев роль таковых выполняют (коль речь идет о ПВО) самолеты типа АВАКС и Е-2С «Хок ай» (Ястребиный глаз, более легкий вариант, могущий базироваться на авианосцах). В СССР строились А-50, а с 1985 года КБ имени Антонова построило два первых легких «русских хокая» - самолет ДЛРО Ан-71. Больше не успели – Союз погиб под копытами «демократических варваров». При Путине не стали строить ни новых А-50, ни создавать дешевые самолеты ДЛРО на базе турбовинтового Ил-114, например. Чиновники и генералы вопрос выпустили из поля зрения.

Ну, и заработали позор с «томагавками» в Сирии. Ведь Москва затащила туда С-400 как чисто психическое оружие. Как немцы – совершенно неработоспособные танки-монстры «Рейнметалл». Их было всего три единицы, но зело устрашающего вида. Их гитлеровцы и прокатили по улицам Осло в апреле 1940-го. «Рейнметаллы» стали оружием пропаганды. Теперь такую же роль вундерваффе «На испуг!» сыграли наши ЗРК в Сирии. Трамп на этом Кремль подловил и обратил трескучую военную пропаганду Москвы против нее самой. И теперь обыватель уверен, что ни черта хваленые С-400 не стоят супротив не самых новых «томагавков».

Жалеть Кремль не стану. Он сам виноват. То, что в Сирии не используются самолеты ДЛРО, уже обошлось дорого – в виде сбитого осенью 2015-го бомбардировщика Су-24М. Будь в небе тогда А-50 или Ан-71 – они бы успели предупредить экипаж нашего «Фенсера» о выходе в атаку турецких истребителей. А то и навели бы на турок наши истребители. Но, как оказалось, даже тот урок пошел Кремлю не впрок. Вместо самолетов ДЛРО в Сирии оказался хвастливо-болтливый генерал Конашенков. Оно и правильно: в Эрэфии все сведено к пиару и пропаганде.

Между прочим, А-50 использовались при начале Первой Чеченской в декабре 1994 года, держа под контролем небо Ичкерии. Хотя у Дудаева все ВВС состояли из нескольких учебных Л-29. А в Сирии, значит, нет? Хотя там в небе – авиация и США, и других западных стран НАТО, и арабов, и турок! Ну-ну…

ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ТУПОСТЬ

Давным-давно мои друзья (имен называть не стану) предложили Минобороны РФ: давайте усилим наши ЗРК перевозимыми за ними в вездеходах дронами-беспилотниками. Они ведь в разы усилят мощь и боевую устойчивость тех же С-300 и С-400. Одни БПЛА станут летающими «глазами» комплексов и расширят зону их зрячести. Другие - выступят в роли постановщиков электронных направленных помех для вражеской авиации и тех противорадарных ракет, кои попытаются атаковать позиции наших ЗР-дивизионов. Третьи могут сами сбивать те американские дроны, что будут брошены на уничтожение наших комплексов ПВО. Дело было еще при таких министрах обороны, как филолог Иванов и мебельщик Сердюков. Куда генералы МО послали моих друзей с их идеями? Вы угадали, читатель. До сих пор русские ЗРК не усилены дронами.

В итоге вы получили позор, вполне сравнимый с эффектом от посадки «Цессны» Руста на Красной площади в мае 1987-го. Тогда тоже орали: «Потратили на ПВО СССР миллиарды без счету – а немец на легком самолетике от Финляндии до Москвы долетел!»

ЧТО ПОКАЗАЛА «ШАЙРАТСКАЯ ЦУСИМА»?

Но давайте отбросим в сторону пропагандистский бред и путинцев, и антипутинцев. Посмотрим на реальную проблему. Итак, наши «государственные мужи» в лице Рогозина, Сердюкова и Шойгу (и уж лично ВВП, возглавляющего Военно-промышленную комиссию), вломив уйму денег в оружие, допустили огромный провал.

То есть, при атаке на важнейшие цели в РФ с помощью низколетящих крылатых ракет (не гиперзвуковых, а обычных, дозвуковых) страна рискует пропустить первый удар. Не заметить его. Потому что над РФ нужно создавать сплошное радиолокационное пространство, без слепого слоя в 15-60 метрах над землей. Для этого нужно строить самолеты и дирижабли ДЛРО, равно как и беспилотные самолеты радарного дозора. А еще – и космическую систему радарного обзора. Нужно увязывать зентино-ракетные части в единую сеть с истребителями, беспилотниками, средствами радиоэлектронной борьбы.

Но вы же тьму денег угрохали на футбол и на олимпиаду. И еще вот на бессмысленную войну в Сирии спустите триллионы.

Однако проблема от этого никуда не денется. Впрочем, чего мы хотим от грязи, выбившейся в князи? Психология-то у «илитки» осталась на обывательском уровне: пивко, футбол, «шоб красиво было». Увлелись внешними эффектами и показухой – и получили позор. Вы, конечно, мои книги читали, но только их не поняли.