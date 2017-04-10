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Московский листок

Детский крестный ход вокруг Исаакия напомнил историю 800-летней давности

Опубликовано 10.04.2017 в разделе комментариев 1

церковь левиафан пастырь
Детский крестный ход вокруг Исаакия напомнил историю 800-летней давности

Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий в праздник входа Господня в Иерусалим возглавил "детскую" божественную литургию в Исаакиевском соборе, специально к богослужению для многочисленных воспитанников воскресных школ было доставлено три тысячи пальмовых ветвей.

Прочитав, я не поверил своим глазам - 21-й век... Про подобные мероприятия и читал только в учебнике истории средних веков, про так называемые "крестовый поход детей".

Во Франции в мае 1212 года у пастушка Стефана из Клуа произошло видение: ему явился Иисус, велев встать во главе нового Крестового похода, в котором приняли бы участие лишь дети, дабы без оружия с именем божьим на устах освободить Иерусалим. В июле они с пением псалмов и хоругвями отправились в Марсель, чтобы отплыть на Святую землю. Корабли с юными крестоносцами прибыли к берегам Алжира, где их уже поджидали работорговцы.

Вот что-то подобное на ум и приходит.

Какие еще крестные ходы и крестовые походы детей в стране, которая уже 100 лет как республика и светское государство? В законе N 125-ФЗ (ред. от 06.07.2016) "О свободе совести и о религиозных объединениях" есть статья 3 "Право на свободу совести и свободу вероисповедания", в которой, в частности, указывается - "Запрещается вовлечение малолетних в религиозные объединения".

Так как же теперь быть с акцией, прошедшей в Петербурге? Или у нас не все обязаны исполнять законы буквально?

Я уж не говорю о том, что подобное детское мероприятие противоречит установкам самой церкви. Иисус прямо говорит в Евангелии от Матфея: "...кто соблазнит одного из малых сих, верующих в Меня, тому лучше было бы, если бы повесили ему мельничный жернов на шею и потопили его во глубине морской".

Ну а что такое, как не соблазн, когда, вопреки аскетическому учению Иисуса, завозится в Северную Пальмиру целых 3 тысячи пальмовых ветвей - в Иерусалиме во времена Иисуса этих пальмовых ветвей было примерно как у нас березовых веников. Но чтоб за тысячи километров завозить тысячи пальмовых ветвей... Все шитое золотом, все роскошное, даже белая лошадка, которая должна символизировать ослика, на котором Спаситель въехал в Иерусалим. А почему символизировать ослика не может ослик? Не круто? Ну да, наши "отцы церкви" давно уже перемещаются не на ослах, а на мерседесах последних марок и прочих достижениях западного автопрома.

Естественно, "малые сии" видят блистательную роскошь церкви и "проникаются". Только вот чем?

И якобы светское государство благодушно взирает на этот соблазн, вместо того, чтоб готовить мельничные жернова...

Анатолий Баранов



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Всего комментариев к статье: 1
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детей-то за что...
Тень написал 10.04.2017 02:47
Вместо Вербного воскресенья - пальмовое...
Интересно посмотреть смету, и за чей счет банкет...
Весь этот недешевый спектакль в золоте, с конями, в городе, который еще не опомнился от взрыва...
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