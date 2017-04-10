Центробанк лишил лицензии Росэнергобанк

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Росэнергобанка, сообщает сайт регулятора. "Проблемы у Росэнергобанка возникли в связи с использованием крайне рискованной бизнес-модели, низким качеством управления и активов. В деятельности банка прослеживались признаки недобросовестного поведения руководства и собственников, выражавшиеся в выводе активов с ущербом для интересов кредиторов и вкладчиков, а также в составлении недостоверной финансовой отчетности", — говорится в заявлении ЦБ.

В свою очередь Агентство по страхованию вкладов (АСВ) сообщает, что выплаты вкладчикам кредитной организации начнутся не позднее 24 апреля 2017 года. Банки-агенты будут отобраны до 14 апреля.

По итогам 2016 года Росэнергобанк с активами в 55,6 млрд рублей занял 88-е место в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА". По данным Банка России, на 1 марта текущего года по величине активов эта кредитная организация занимала 92-е место в банковской системе РФ.

По размеру средств физлиц Росэнергобанк занимал 51-е место в рэнкинге "Интерфакса". По итогам 2016 года в банке насчитывалось 35,8 млрд рублей средств физлиц.