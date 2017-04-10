Патриотизм и капитализм несовместимы

Читатель прочитав подумает, что автор плохо спал и приведёт пример Америки. Государство создали патриоты и гордятся своей страной. Возможно, но куда девать 40 миллионов человек, которые в США не имеют медицинской страховки. Куда девать американский патриотизм, когда они бомбили и жгли напалмом Вьетнам? Как забыть 500 тысяч человек уничтоженных патриотами США в Ираке? Всё время своего существования Америка ведёт войны с другими народами и государствами. Значит понятие "патриотизм" имеет двоякий смысл. Патриот вообще и патриот своей страны. Мне хорошо, а что с соседом меня не волнует. Немцы ведь тоже считали себя патриотами, убивая миллионы невинных гражданских людей.

Совершён теракт в Петербурге и чиновники снова заговорили о патриотизме. И ни где нибудь, а в Совете Федерации. Главный патриот этой "конторы" недавно узнала, что в России есть зарплата в 7500 рублей и это не помешало рассуждать о патриотизме. За три дня до теракта во многих городах России прошли митинги против коррупции. Приведу выдержки из обсуждения. Развернулась дискуссия о том, нужно ли говорить со школьниками о коррупции. Для начала сенатор Е.Мизулина выразила обеспокоенность тем, что в ряде петербургских школ уроки патриотизма были заменены на уроки по борьбе с коррупцией. Сенатор предложила В.Матвиенко поручить профильному комитету изучить эту ситуацию и выяснить откуда идут такие предложения. "Патриотизм - это одно, а борьба с коррупцией и навязывание в школах это очень опасная тенденция". Эту фразу надо было закончить словами "это другое". И в чём же видит Мизулина опасность? А в том, что со школьной скамьи человек будет противостоять коррупции, а значит против чиновников, которые осуществляют власть в стране. Значит они будут бороться против власти. А кто в России является коррупционером? Рабочий, крестьянин, низовой бюджетник? В России коррупционером является чиновник. Низовой бюджетник берёт взятки, но он не является коррупционером, потому что его чиновник заставляет брать, который живёт как у Христа за пазухой и плюёт на тех кто ниже по служебной лестнице. А Соловьёву что не хватало? Потеряв совесть приезжал к рабочим и обещал построить дороги и переселить из ветхого жилья, но ничего не делал, а денежки бюджетные воровал. Где же их хранил, что - то следователи не информируют граждан страны. А может делился с кем - то? И он один такой в стране? О каком патриотизме можно говорить, если люди в опустевших деревнях потеряли связь с большой землёй. Хлеб не могут купить. Закрыты магазины и нет дорог. Геноцид собственного народа на почве тотального воровства. О помощи больным говорить не приходится, если даже хлеб не могут привести в деревни. И где здесь патриотизм?

В Петербурге президент проводит встречу с Общероссийским народным фронтом. Скоро выборы. Публика разношёрстная, но все они поддерживают политику партии "Единая Россия". Произошёл естественный отбор и проверять не надо. В этом собрании нет коммунистов и даже жириновцев, которые когда надо поддерживают партию власти. Собирая это собрание президент решил проверить настроение его сторонников. Оказывается не все поддерживают политику власти, но пока только на уровне сомнений. Например, из зала задали вопрос на счёт развала медицины. Странно было слушать именно вопрос о медицине. Ответ президента шокировал слушателей. Он сказал, что не всё так плохо, наоборот у нас повышается рождаемость и меньше стало смертей среди новорождённых. И это всё? Свежо предание, но верится с трудом, а на самом деле вообще не верится. Уточнения из зала пока не последовало. Сторонники думают. Однако статистика говорит о том, что количество больных растёт и в конечном итоге растёт количество смертей не только вообще, а в стационарах. Поздно привозит скорая. Надо бы на несколько лет раньше забирать больных. Такое положение прямиком отражается на патриотизме. В стране нет примера патриотизма, а говорильней на фоне воровства, воспитать не только патриота, а и порядочного человека невозможно.

Кто - нибудь читает газету "Ветеран" ? Они уже всю страну должны воспитать в духе патриотизма. Ветераны и старшее поколение занимаются воспитанием уже 29 лет. Сталин за 29 лет из лапотной России сделал великое государство с развитой промышленностью и вооружёнными силами. Читатель подумает о поражениях в первые годы Отечественной. Да было такое. Но мнимые демократы захватили власть в России с развитой экономикой и до сих пор не могут развалить окончательно. Развалили больше чем Гитлер во время войны. И кто разваливает? Патриоты или предатели? А выиграли войну с огромными потерями именно патриоты, которые к сожалению куда - то исчезли, остались одни воры. Конечно если бы солдаты Красной Армии знали к чему приведёт их Победа, то никакого патриотизма они бы не проявляли, просто сдались на милость победителя. Думаю расшифровывать не надо. Одни получают в месяц десятки миллионов рублей и по году миллионы долларов премиальных, а народ горбатится за 10 - 15 тысяч рублей. Ну как здесь не быть патриотом.

На выступление Мизулиной отреагировал Совет Федерации. "В Петербурге патриотизм воспитывается не на уроках патриотизма, а в рамках патриотического воспитания, которое включает в себя уроки истории, русского языка, и литературы, географии, занятия в кружках и секциях системы дополнительного образования, экскурсий и многое другое. Антикоррупционное воспитание гражданина, часть воспитательной работы в Петербурге, по крайней мере, целое не заменяет частью". Красиво сказано, но всё это голая ложь. И кто же это сказал осталось тайной. Подписано так: Комитет по образованию. Тот кто это писал наверное не первой свежести. Значит помнит воспитание в Советском Союзе. Ничего от этого не осталось в бандитской России.

Комитет по образованию, вы смотрели передачу 8.04.2017 "Бесагон"? Молодёжь вообще даже не слышали имя Ленин. Толи футболист, толи ещё кто - то? Даже не представляют, что в 1917 году в России произошла Октябрьская революция. Эта революция изменила мир, который развивался до 1941 года без войн. Попробовали в 1941 году и замолчали. И мир мог и дальше развиваться без войн. Но нашлись предатели и разрушили Союз. И что мир сегодня имеет? Систему локальных войн, капитализм готовит новую мировую войну. Почти ежедневно на многих каналах идут передачи о мировом порядке, который складывается после развала Союза. Но никто ни разу не сказал о причинах такова мирового порядка. Почему? Да потому что чиновники захватившие власть путём вооружённого переворота поставили впереди человека доллар. И этот доллар обходя рабочего плывёт прямо в руки чиновников и просто воров. Вот это и есть капитализм. И здесь уже не до патриотизма. Патриотизм воспитывается только на примере. Другого способа человек пока не придумал. И где наш пример? Их тысячи если не больше. Можно привести примеры последних месяцев. Хорошавин, Гайзер, Захарченко, Улюкаев, А. Соловьёв, Бельянинов. Чуть раньше можно вспомнить Бородина и банк Москвы, Сердюкова с Васильевой и вообще несколько сот банкиров, лицензии у которых отозваны за воровство денежных средств. Вот он патриотизм в действии. Да и чиновники Кремля и правительства вместе с обслуживающим персоналом не бедствуют.

Думаю, что никто не будет сомневаться в том, что если бы коммунисты настоящие коммунисты не предали Союз даже с помощью оружия, то мир бы развивался совершенно в другом направлении. Союз сдерживал США. Надо нам простым смертным не забывать о том, за что получил Горбачёв Нобелевскую премию. За подготовку к развалу союза, за то, что снова развязал руки капиталу США. За что Обама получил Нобелевскую премию? За то, что в это самое время вёл войну. Мир сошёл с ума и некому поставить США и другие страны в рамки ООН. Нет Союза США не стала признавать ООН и Обама открыто заявил, что они будут устанавливать порядки такие которые соответствуют именно США. Трамп освоившись в Белом доме в корне изменил то, о чём говорил в предвыборной болтовне. Чиновники говорят, что Россия помогла Трампу занять овальный кабинет и сам президент против этого не возражает. Казалось бы за это он должен говорить России спасибо. А что в действительности? Не против бросить войска на Россию. И нас сберегает только ядерный щит, созданный Советским Союзом. Но мы и об этом забыли. Россия существует только за счёт тех 27 миллионов человек погибших во время Отечественной войны. Не надо забывать об этом.

То что руководство Западных стран потеряло разум не надо доказывать. Но и мы не лучше их. Случился теракт, люди выходят на акции поддержки живых с целью недопущения подобного, возлагают цветы к мемориалу города - героя Ленинград в Александровском саду г. Москвы. А где город Ленинград? Его нет даже на карте. Новое поколение вообще о нём ничего не знает. Выходит что взрослое население живёт прошлым, а где настоящее? В смерти мы видим настоящее. Российский человек потерял гордость, стал тряпкой в руках Кремля. Мы потеряли всё чего достигли в годы Советской власти и при этом нас называют народом особенным с менталитетом которого нет ни в одной другой нации. А кто так называет? Чиновники им это выгодно. Живут только они, а мы обслуживаем их. И надо сказать хорошо.

Не может человек быть патриотом при бандитски - воровском капитализме. Ты либо буржуй, либо раб, другого не бывает. Правда в России есть что - то среднее. Это человек шестёрка ни нашим , ни вашим. Ведёт себя так чтобы угодить либо первым, либо вторым. В таком случае патриотизмом и не пахнет.