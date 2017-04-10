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Московский листок

Число банкротств россиян выросло в 2,5 раза за год

Опубликовано 10.04.2017 в разделе комментариев 0

Число банкротств россиян выросло в 2,5 раза за год

Число банкротств граждан в России в первом квартале 2017 года выросло в 2,5 раза по сравнению аналогичным периодом прошлого года. Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные проекта «Федресурс», за январь-март 2017 года банкротами в РФ стали 5726 физлиц и 3026 компаний.

Количество банкротств индивидуальных предпринимателей – 314 – оказалось на треть меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года, и на 11% меньше, чем в октябре – декабре 2016 г.

Большая часть граждан входят в банкротство без имущества: его стоимость отличалась от нуля лишь у 17-21% граждан. При этом, 79% граждан ничего не выплатили кредиторам, в 2016 году кредиторы остались без выплат в 81% дел о банкротстве граждан.

Лидируют по числу банкротств Москва и Московская область, здесь в январе – марте 2017 г. несостоятельными стали 700 компаний и 752 гражданина, соответственно, 23% и 13% всех банкротств в России. В Санкт-Петербурге и Ленинградской области банкротами признаны 199 компаний и 346 граждан.

 



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