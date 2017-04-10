ЧП в московском метро произошло... и не произошло одновременно

Утром в понедельник, 10 апреля, в московском метрополитене на станции «Площадь Ильича» эвакуированы пассажиры поезда из-за сильного задымления в вагоне, сообщили «Вести.Ru». По их данным, источник дыма находился во втором вагоне поезда, состав был отогнан от платформы.

Поезд следовал в сторону центра на станцию «Марксистская», на платформе наблюдается большое скопление москвичей. Объявлено, что поезда в ближайшее время будут следовать с большими задержками.

Однако Московский метрополитен опроверг появившиеся сообщения о задымлении на станции метро «Площадь Ильича», говорится в Twitter подземки. По данным руководства метро, информация о задымлении «не соответствует действительности». Поезда на Калининской линии идут по расписанию, в штатном режиме.

- У меня вопрос - "Вестям" что, привиделось? - удивился главный редактор ФОРУМа.мск Анатолий Баранов. - Вроде сегодня не 1 апреля... Но ведь и сам Московский метрополитен тоже вроде не слепые и не пьяные - говорят, что ничего не было и поезда следуют по расписанию... Так вот у меня как у горожанина возникают сомнения в адекватности и тех, и других. Потому что не может одно и то же событие в одном и том же месте и происходить, и не происходить одновременно. И люди, которые не могут разобраться в такой простой вещи - это странные люди...