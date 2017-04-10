ЧП в московском метро произошло... и не произошло одновременно

Утром в понедельник, 10 апреля, в московском метрополитене на станции «Площадь Ильича» эвакуированы пассажиры поезда из-за сильного задымления в вагоне, сообщили «Вести.Ru». По их данным, источник дыма находился во втором вагоне поезда, состав был отогнан от платформы.
Поезд следовал в сторону центра на станцию «Марксистская», на платформе наблюдается большое скопление москвичей. Объявлено, что поезда в ближайшее время будут следовать с большими задержками.
Однако Московский метрополитен опроверг появившиеся сообщения о задымлении на станции метро «Площадь Ильича», говорится в Twitter подземки. По данным руководства метро, информация о задымлении «не соответствует действительности». Поезда на Калининской линии идут по расписанию, в штатном режиме.
- У меня вопрос - "Вестям" что, привиделось? - удивился главный редактор ФОРУМа.мск Анатолий Баранов. - Вроде сегодня не 1 апреля... Но ведь и сам Московский метрополитен тоже вроде не слепые и не пьяные - говорят, что ничего не было и поезда следуют по расписанию... Так вот у меня как у горожанина возникают сомнения в адекватности и тех, и других. Потому что не может одно и то же событие в одном и том же месте и происходить, и не происходить одновременно. И люди, которые не могут разобраться в такой простой вещи - это странные люди...
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Левон Казарян написал 10.04.2017 12:03
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Такова доподлинная матричная виртуальность неизвестности, было событие, или нет, а не то, что конспирологических изысканий, чем оно объясняется.
Демократия это колбаса написал 10.04.2017 11:45
и мало ЗИПа и РАБОТАЮЩИХ на надежность, безопасность...Главное составить акты, акты, акты...кто виноват, а
НЕ ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ АВАРИИ качественной работой, с надежным ЗИПом а не самоделками лишь скорей закрыть дефект.
А крышует этих бездарей и воров - Собянин.Вспомните как уголовник Беседин покалечил и убил больше сотни.
А Собянин туповато старательно нудил отмазывал Беседина пересказывая вранье об "эффективном руководстве",
пока похоже из Кремля Соябянину не предложили Беседина убрать. И "убрали", перевели на непыльную должностенку
в "департамент" по "перспективным разработкам."Это смех сквозь слезы, что ДУБ Беседин провозвестник будущего на транспорте??? Обратите внимание, что нередко закрыты проходы, не горит надпись "Приложите билет к желтому кругу",
кассиры на свои деньги покупают канцелярию, картриджи для принтера...В ЛЮБОМ подразделении вам по секрету расскажут
о тупости и бездарности руководства мосметро занятого в ГЛАВНОМ поиском виноватых, 3,14здежем, а не ОБЕСПЕЧЕНИЕМ
работающих,грамотно организованной РАБОТОЙ, ЗИПом, инструментом.Только АКТЫ и и СЛУЖБЫ НАДСМОТРЩИКОВ соломку для начальства подстилающих...