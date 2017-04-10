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Московский листок

По новым правилам города могут стать вообще непроезжими для автомобилей

Опубликовано 10.04.2017 в разделе комментариев 1

По новым правилам города могут стать вообще непроезжими для автомобилей

МВД и Минтранс в течение месяца проработают поправки, которые изменят правила дорожного движения и приблизят их к европейским стандартам. На сегодняшний день, автомобилисты на участке с круговым движением уступают дорогу тем, кто въезжает на круг. Однако знак «Уступи дорогу», установленный перед перекрестком, обязывает владельца транспортного средства уступить движение остальным машинам. Согласно предлагаемым изменениям, у водителей, которые двигаются по кругу всегда будет преимущество, если не установлен соответствующий знак.

Также ведомствам предстоит проработать вопрос о введении нового правила и знака «зона успокоенного движения». На таких участках дороги пешеходы смогут пересекать проезжую часть в любом месте, а автомобилистам запретят совершать обгоны и ехать быстрее 10−20 километров в час. 

- Если первое предложение является разумным, поскольку со знаком "уступи дорогу" на круговом движении всегда путаница, - отметил главный редактор ФОРУМа.мск Анатолий Баранов, - то второе предложение является пугающим. Хотя круговое движение тоже на дорогах с интенсивным движением - это всегда пробка, неважно, есть знак "уступи дорогу" или нет. Светофоры надо ставить, вот что... Но ограничить движение в городах, пусть и на "отдельных участках" до 10-20 километров... Это все равно, что просто закрыть участок для движения. Может, законодателям перед принятием законов тоже надо "дышать в трубочку"?



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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
нереально обожратый написал 10.04.2017 11:43
Насколько я понимаю, нигде не сказано, что "участки с успокоенным движением" обязательно будут в городах. Скорее, это решение для деревень, которые растянуты иногда вдоль дороги на пару-тройку км, а обозначенных переходов - 1-2 и люди вынуждены нарушать. Не паникуйте раньше времени.
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