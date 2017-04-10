Новые санкции США против России могут обвалить рубль

В конгресс США на рассмотрение внесен законопроект о новых санкциях против России, который ужесточит действующий санкционный режим, сообщает Finanz.ru со ссылкой на текст документа, размещенного в единой базе документов нижней палаты американского парламента.

Акт "О противодействии российской агрессии 2017" внесенный 28 марта республиканцем Александром Муни задуман как ответ на "вмешательство" России в ход президентских выборов в Штатах, "невыполнение" Москвой Минских соглашений по Украине, а также "незаконную аннексию" Крыма, Южной Осетии и Абхазии.

В частности, согласно проекту, будут введены санкции против физических и юридических лиц, которые инвестируют в российскую отрасль добычи углеводородов более $20 млн, фактически запрещая крупные вложения в ценные бумаги всех российских нефтегазовых компаний.

Под санкции также попадут инвесторы, которые вложат любую сумму в строительство Россией трубопроводов стоимостью больше 1 млн долларов. Таким образом, новый пакет органичений полностью перекроет финансирование всех проектов "Газпрома" - от "Северного потока -2" до "Силы Сибири", - строительство которых монополия рассчитывала оплатить за счет привлечения 15 млрд долларов долга.

Кроме того, под санкции попадут физлица, банки и компании, покупающие государственные облигации России. На такие операции, согласно проекту, будет наложен полный запрет вне зависимости от суммы инвестиций. Причем санкции за нарушение запрета предлагается вводить не только против компаний и граждан США, но и против лиц из третьих стран.

В связи с этим, эксперты ожидают бегства иностранцев из российского госдолга, что в свою очередь обрушит котировки ОФЗ, взвинтит стоимость займов для правительства России и обвалит курс рубля.

Нерезиденты, по данным ЦБ РФ, в 2016 году приобрели облигаций федерального займа на 434 млрд рублей, обеспечив 88% суммы, которую Минфин привлек на рынке для покрытия дефицита бюджета (494 млрд рублей). Всего на руках у иностранцев долги правительства РФ почти на 1,6 трлн рублей, или 28,1% рынка.