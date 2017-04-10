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Московский листок

Питерским кладбищенским вандалам "светят" пять лет, Иллариону Волоколамскому - пока нет

Опубликовано 10.04.2017 в разделе комментариев 1

фемида реакция рпц вандализм ленинград
Питерским кладбищенским вандалам "светят" пять лет, Иллариону Волоколамскому - пока нет

Василеостровский суд Петербурга в воскресенье арестовал на два месяца двух мужчин, подозреваемых в вандализме и осквернении могил на Смоленском кладбище города. Об этом говорится в сообщении в официальном аккаунте Санкт-Петербургского городского суда в Telegram. 

В сообщении отмечается, что всего перед судом предстали четыре фигуранта уголовного дела о надругательстве над телами умерших и местами их захоронения (статья 244 УК РФ). Следствие добивалось избрания для них меры пресечения в виде заключения под стражу и домашнего ареста. 

Однако судья Юрий Гершевский удовлетворил данное ходатайство лишь частично: двум подозреваемым был назначен арест, поскольку это граждане из другого региона и ранее судимые. Еще один обвиняемый был отправлен под домашний арест. Ему, по данным "Фонтанки", 17 лет, он нигде не работает и не учится. 

Четвертой подсудимой оказалась несовершеннолетняя учащаяся медико-технического колледжа. Она отпущена под подписку о невыезде. 

Как сообщает "Фонтанка", мера в виде ареста была избрана в отношении 33-летнего Александра Аленичева и 23-летнего грузчика Олега Трофимова. Известно, что они являются жителями Новгородской области. Судя по профилям и содержанию страниц соцсетей, обвиняемые не скрывают симпатии к праворадикальным взглядам, "Зениту", цитируют Гитлера, упоминают германо-скандинавскую мифологию. 

По версии следствия, именно эти двое организовали акт вандализма на кладбище 7 апреля. Тогда в полицию поступило сообщение о том, что на территории кладбища неизвестные крушат надгробия. Прибывшие на место происшествия стражи порядка задержали восемь человек - шестерых мужчин в возрасте от 18 до 34 лет, а также двух девушек 18 и 20 лет, передает РАПСИ. Отмечается, что задержанные находились в состоянии легкого алкогольного опьянения. Среди них было пятеро петербуржцев и трое жителей Новгородской области. 

Всего вандалами было осквернено 29 могил. Позже было установлено, что незадолго до этого хулиганы, пройдя примерно километр по Кадетской дорожке, повредили около 30 могильных крестов, надгробий и оград, в том числе забросали грязью памятник жертвам авиакатастрофы Ту-154. Сумма ущерба устанавливается. 

Сейчас все могилы привели в порядок, отмечает телеканал "Санкт-Петербург". Между тем вандалам грозит до пяти лет тюрьмы. 

Смоленское кладбище считается одним из старейших в Петербурге, основано в начале XVIII века. Ученые пытались доказать, что именно здесь похоронена няня Пушкина. Также на Смоленском находится могила Георгия Дюпперона - человека, который, как считается, привез в Россию футбол.

- А мне вот любопытно, - добавляет редактор ФОРУМа.мск Д.Чёрный, - почему за реальный вандализм собираются сажать на пять лет, а за призывы к массовому вандализму, причём на центральной площади столицы, никто не только судить не собирается, но даже и привлекать к ответственности, оштрафовать, хотя бы? ведь были же призывы, чётко зафиксированные многими информационными агентствами, господа в рясах периодически (последний раз - в телепрограмме "Церковь и мир" Илларион Волоколамский) призывают граждан России стать вандалами и разорить мавзолей Ленина, однако им эти призывы традиционно прощают все инстанции, и не было ни одного уголовного дела заведено, хотя закон-то вроде бы для всех один, включая господ в рясах, подрядившихся работать умом, честью и совестью нации-огрызка советского народа  вместо свергнутой в 1991-м партии...

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Всего комментариев к статье: 1
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Лис написал 10.04.2017 11:44
Еще не факт что нацистской пехоте Путина что то "светит".А вы не заметили что погоняла церковных иерархов и криминальных авторитетов почти одинаковы?Например Илларион Волоколамский
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