Расследование столкновения поездов опровергло вранье про "перебегавшего пассажира"

Неисправность тормозной системы пригородного электропоезда стала причиной железнодорожной аварии, происшедшей в Москве поздно вечером в субботу,— такова на данный момент приоритетная версия сотрудников СКР, расследующих обстоятельства ЧП. В результате столкновения электрички с пассажирским составом Москва—Брест пострадали более 50 человек.

По предварительным данным, в 22:14 на перегоне между станциями Фили и Рабочий Поселок Белорусского направления произошел сбой в тормозной системе электропоезда N6919 Москва—Усово, в котором в тот момент находились 30 человек. Машинист применил экстренное торможение, и состав остановился. Простоял на месте он около 25 минут.

Происходящее в вагонах снимали на мобильники пассажиры, одна из записей была размещена в соцсети "ВКонтакте". Судя по записи, бригада электрички сообщила пассажирам о поломке тормозной системы, что у последних вызвало нервную реакцию, впрочем, далекую от паники. Тем временем после ухода воздуха из тормозной системы произошло самопроизвольное движение состава в обратную сторону. Бригада электрички вовремя посоветовала пассажирам покинуть последние вагоны.

Между тем, видимо, из-за внушительного наклона этого участка полотна электричка буквально за считаные минуты набрала большую скорость и врезалась хвостовыми вагонами в стоявший на перегоне Фили—Кунцево пассажирский поезд N3 Москва--Брест, машинист которого, как и его коллега, ранее применил экстренную остановку состава.

В 12 вагонах пассажирского поезда на момент столкновения находились 455 человек. В результате аварии с рельсов сошли электровоз поезда N3 и три хвостовых вагона электрички, причем один из них буквально разорвало на части.

- Так значит, все происходившее в целом было известно с самого начала? - удивился главный редактор ФОРУМа.мск Анатолий Баранов. - Бригада электрички прекрасно знала, что никакого перебегавшего пути человека не было, и поезд вообще стоял! Пассажирский поезд тоже никуда не двигался, он стоял, то есть не мог никуда врезаться. И все это видели! Теперь хотелось бы знать, понесет ли ответственность тот, кто в течение нескольких дней сознательно дезинформировал людей? Не говорю уже о тех, кто выпустил на линию электропоезд с неисправными тормозами. Но их, скорее всего, накажут. Хотя и не факт, что от этого что-то изменится в системе и неисправные поезда не станут больше выпускать на линию. А вот как быть с дезинформаторами? Они-то продолжают дезинформировать общество.

ЧП в московском метро произошло... и не произошло одновременно