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Московский листок

В Госдуме рассмотрят законопроект о регистрации в соцсетях по паспорту

Опубликовано 10.04.2017 в разделе комментариев 1

В Госдуме рассмотрят законопроект о регистрации в соцсетях по паспорту

Депутат Госдумы Виталий Милонов ("Единая Россия") внес на рассмотрение нижней палаты проект закона о запрете доступа к социальным сетям детям младше 14 лет. Опубликованный на сайте Госдумы документ также предлагает обязать пользователей предъявлять паспортные данные при регистрации.

В пояснительной записке отмечается, что в последнее время в СМИ участились сообщения о подростках покончивших жизнь самоубийством после вступления в «группы смерти» в социальных сетях.

"Чтобы иметь возможность привлечь к ответственности конкретного распространителя указанных выше материалов и искоренить чувство безнаказанности за все то, что происходит на пространстве социальных сетей, предлагается законодательно закрепить порядок регистрации пользователя социальной сети. Так, для регистрации потребуется предъявление документа, удостоверяющего личность будущего пользователя", - отмечают авторы документа.

Согласно законопроекту «О правовом регулировании деятельности социальных сетей и о внесении изменений в отдельные законодательные акты» пользователем соцсети может быть только лицо, достигшее возраста 14 лет. При регистрации владелец сервиса обязан проверить паспортные данные у российских и иностранных граждан. За нарушение этого правила юрлицу — владельцу сайта грозит штраф от 100 тыс. до 300 тыс. рублей. Если пользователь не сообщил об изменении данных или умышленно указал недостоверную информацию, ему грозит штраф от 1 тыс. до 3 тыс. рублей.

Отмечается, что создавать страницу можно только одну и только под настоящим именем и фамилией. За игнорирование этого требования владельцу сайта грозит штраф до 300 тыс. рублей, пользователю — до 5 тыс. Пользователям, не достигшим 18 лет, запрещается вступать в сообщества, где размещена запрещенная для детей информация. В противном случае родителям придется заплатить штраф до 2 тыс. рублей. Продажа несовершеннолетним любых товаров через соцсети тоже будет караться законом. Кроме того, документ предполагает запрет на рекламу «оккультно-магического характера и курительных смесей».

Законопроект также запрещает информировать граждан о несанкционированных собраниях и митингах, распространять информацию о несогласованных мероприятиях и публиковать переписку с другими пользователями без их согласия.

Кроме того, запрещается распространять любую информацию (текст, фото, видео), пропагандирующую национальную и иную нетерпимость, употребление алкогольной и табачной продукции, нетрадиционные сексуальные отношения и прочее — если сообщение не сопровождается «явным осуждением указанных материалов».

Также законопроект вводит полный запрет на использование соцсетей в рабочее время для работников бюджетной сферы. В пояснительной записке указывается, что соцсети «поработили офисных работников»: потери рабочего времени огромны, а работодатели не могут с этим бороться.

Отметим, что согласно результатам соцопроса ВЦИОМ, идею запрета социальных сетей детям до 14 лет поддерживают почти две трети россиян (62%). Активнее других за введение запрета социальных сетей для детей выступает молодежь в возрасте 18-24 лет — эта доля составляет 67%, что больше, чем среди 60-летних и старше (60%). Против инициативы высказалась треть граждан (35%). 52% наших сограждан не поддержали предложение о регистрации в социальных сетях по паспорту.

 



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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
Левон Казарян написал 10.04.2017 13:04
Соцсети нужно просто запретить. Если этого не делается, то предложенные меры разумны. Можно также принудительно деанонимизировать их участников, когда, опираясь на информацию, полученную посредством контроля над действиями в Интернете, государство будет публиковать подлинные имена фигурантов соцсетей.
.
Кстати, с юридической точки зрения Интернет является официальной территорией США, так что введение мер его регуляции не со стороны США есть достославный захват их территории.
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