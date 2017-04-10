Сын актрисы Александры Завьяловой получил восемь лет колонии строгого режима за ее убийство

Выборгский районный суд Петербурга приговорил к восьми годам колонии строгого режима сына актрисы Александры Завьяловой, признав его виновным в убийстве матери, сообщает Интерфакс.

По версии следствия, находившийся в нетрезвом состоянии 40-летний Петр Завьялов ночью 3 февраля 2016 года ударил ножом свою мать. Женщина скончалась на месте - в квартире дома 6 по Гаврской улице. Завьялов был задержан и арестован.

Заслуженная артистка России Александра Завьялова известна российскому и советскому зрителю по роли Пистимеи Морозовой в фильме "Тени исчезают в полдень". Среди картин с ее участием - "Люди на мосту", "Ждите писем", "Алешкина любовь", "Хлеб и розы", "Будни и праздники".