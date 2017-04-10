Очередной "английский пациент" из путинской вертикали прогулял допрос

Бывший губернатор Челябинской области Михаил Юревич, обвиняемый во взяточничестве, не явился 10 апреля на допрос в четвертое главное следственное управление СК в Екатеринбурге и переехал из Израиля, где он находился в последнее время, в Великобританию, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на его адвоката Игоря Трунова.

По его словам, Юревич не смог прилететь в Россию "по состоянию здоровья". "Согласно медицинскому документу от группы врачей в Лондоне, ему требуется лечение онкогематолога", - сказал Трунов. Он добавил, что обследования займут "не менее месяца".

По словам адвоката, в данной ситуации следователь должен доставить повестку на допрос лично Юревичу. Также Трунов добавил, что сегодня защита попросит следователя отложить допрос на месяц, чтобы Юревич смог на него приехать, передает ТАСС.

Отметим, что это уже третий раз, когда Юревич не является на допросы. Ранее его вызывали в СК 17 и 20 марта 2017 года. После третьей неявки следователи обещали объявить экс-губернатора в розыск.

Уголовное дело в отношении Юревича было возбуждено 16 марта. Ему предъявлено обвинение во взяточничестве (часть 6 статьи 290 УК РФ) и подстрекательстве к клевете (часть 4 статьи 33, часть 2 статьи 128.1 УК РФ).

По мнению следствия, в 2012 году, будучи губернатором, Юревич получил взятку от Виталия Тесленко в обмен на назначение того на должность министра здравоохранения региона. Следователи полагают, что чиновник регулярно получал взятки от Тесленко, их общая сумма достигает 26 миллионов рублей. В ноябре 2014 года Тесленко был осужден на семь лет колонии строгого режима со штрафом в 300 миллионов рублей.

Кроме того, экс-губернатору вменяют подстрекательство назначенного его первым заместителем Олега Грачева к распространению клеветы о деятельности главы Челябинского областного суда Федора Вяткина. Порочащие судью сведения содержались в материале, показанном в декабре 2012 года на Первом канале.

В частности, в передаче говорилось о совершении им тяжких и особо тяжких преступлений. В ноябре 2013 года на том же канале эта информация была опровергнута на основании вступившего в законную силу решения Останкинского районного суда города Москвы.

Юревич руководил Челябинской областью с 2010-го по 2014 год. До этого он пять лет был мэром Челябинска. В начале 2014 года он досрочно покинул пост губернатора после того, как его уличили в тратах на частную охрану и вертолет на полмиллиарда рублей. Ранее Юревич получил прозвище Миша-Вертолет за покупку личного вертолета, как сообщалось, за бюджетные деньги.

В феврале 2015 года на Юревича, ставшего депутатом Госдумы от "Единой России", завели дело за избиение предпринимателя хоккейной клюшкой.

От редакции: А мы бы рекомендовали завести лондонский филиал Путинской Фемиде. Ну, ведь там так много "лучших людей России" (копирайт Мединского), а время от времени страна узнаёт, что капиталы их нажиты не очень-то законным путём (хотя, какие законы могут быть, когда единую на всю страну социалистическую собственность рубят и делят между собой какие-то прохиндеи, причём оформляют это всё "ваучерами", и теперь ставят на защиту награбленного весь государственный аппарат?).

Так вот - уж коли институция (оперативная группа) приводящих приговоры в исполнение в Лондоне давно имеется (чьих рук дело - "самоубийство" Березовского?), то почему бы и иным звеньям "правосудия" не обзавестись там филиалами? Вполне логично - и не надо никого в розыск объявлять. Ведь столица сырьевой империи - двано там, а не в Москве. Это знают даже в США. Ниже - подборка материалов о том, как в Челябинске при этом лондонце обращались с жителями общаг. Ведь богатство "лучших людей" начинается вот с такого, с малого, с притенсния вот таких, самых бедных и социально незащищённых. Атам, глядишь, на общагах лапки погрел - и лондонский особнячок "заработал". Там таких сотни деятелей, причём большинство - в прекрасных отношениях с московским "гарантом конституции РФ", а по сути гарантом их неподсудности. Алишер Усманов - лишь самый из них известный.

Д.Ч.

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