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Московский листок

"Пакет Яровой" обойдется стране в 10 триллионов рублей

Опубликовано 10.04.2017 в разделе комментариев 1

"Пакет Яровой" обойдется стране в 10 триллионов рублей

Проект Минкомсвязи по реализации "закона Яровой" может также увеличить расходы операторов в два раза - до 10 трлн рублей, сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на заключение комиссии по связи и информационно-коммуникационным технологиям Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

Проект Минкомсвязи, уточняющий порядок, сроки и объемы хранения операторами связи текстовых сообщений, голосовой информации, изображений, звуков, видео и иных сообщений, был опубликован 17 марта. Он частично учитывает замечания операторов, а также устанавливает максимально допустимый срок хранения голосовой информации и текстовых сообщений (шесть месяцев) и максимально допустимые объемы (2 Пбайт на 1 Гбит/с пропускной способности узла связи). В действующей редакции закон с 1 июля 2018 года обязывает интернет-компании хранить информацию о фактах приема и передачи данных не менее одного года, а операторов связи — три года. Содержание сообщений, включая текст, голос и видео, нужно хранить до шести месяцев.

Предлагаемый Минкомсвязью способ реализации "закона Яровой" в несколько раз увеличивает потенциальные расходы, уверены в РСПП. На момент принятия закона операторы оценивали общий объем хранимой по нему информации в 157,5 эксабайт, а общие затраты на исполнение требований — в 5,2 трлн руб.

По правилам же Минкомсвязи, с 1 января 2019 года объем хранимой информации только для одного крупного оператора может достигнуть около 20 эксабайт, что потребует примерно 1 трлн руб. Общие расходы всех участников рынка достигнут примерно 10 трлн руб.

В РСПП считают, что предложенные объемы хранилищ остаются неподъемными для рынка, будут обладать избыточной мощностью и окажутся загружены не более чем на 60-70%. Выполнить требования операторы смогут лишь при кратном увеличении цен на услуги связи, что добавит к общему уровню инфляции в стране 1-2 п. п., считают в комиссии РСПП.

 



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счет написал 10.04.2017 13:36
Яровой
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