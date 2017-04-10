По мнению либеральных социологов, граждане РФ стали лучше относиться к США

Доля россиян, негативно относящихся к США, снижается, хотя все еще довольно высока: сейчас эту страну плохо воспринимают 52% против 64% в 2016 году и 73% в 2015-м, сообщается на сайте "Левада-Центра".

Хорошо к США относятся 37% респондентов (год назад таковых было только 25%, а два года назад - 19%). В отношении к Евросоюзу также наблюдается положительная тенденция: сейчас ему симпатизируют 36% россиян (против 25% в 2015 году), а плохо относятся к нему 53% (доля снизилась с 2015 года, когда таковых было 64%).

К Украине тоже стали лучше относиться - сейчас об этой стране в положительном ключе отзываются 34% респондентов против 25% в 2016 году, а негативно относятся к ней 56% (ранее - 59%).

Между тем в отношении Белоруссии и Китая фигурируют совсем другие цифры: этим странам симпатизируют 79% и 78% респондентов соответственно. Негативно к ним относятся всего 13% опрошенных.

К Турции хорошо относятся 47% россиян, негативно - 34%.

Что касается отношения к России и русским за рубежом, 33% опрошенных считают, что "нас стали больше бояться", 12% - "нас стали больше ненавидеть". Каждый пятый (19%), наоборот, полагает, что Россию за последний год стали больше уважать. Каждый десятый (10%) - что РФ стали больше понимать.

В целом, по мнению респондентов, Россия вызывает на Западе тревогу (22%), страх (21%), презрение (14%), уважение (15%), сочувствие (4%).

Опрос был проведен 31 марта - 3 апреля среди 1600 человек в 137 населенных пунктах 48 регионов РФ. Статистическая погрешность не превышает 3,4%.

Отметим, после ракетного удара США по сирийскому аэродрому в провинции Хомс, предпринятого 7 апреля, российские политики изменили свое отношение к президенту США Дональду Трампу. В Госдуме призывают покончить с "трампоманией", в то время как с российских телеэкранов начали звучать негативные отзывы о заокеанской стране, пишет "Новая газета".

От редакции: Такая парадоксальная "социология" объясняется просто: все эти опросы проводились до полёта томагавков (о которых, правда, заранее знали и военспецы РФ в Сирии и сирийские лётчики). Отражают эти замеры лишь результаты массированной пропаганды на Путин-ТВ трампнашизма - так, как поработали на рекламу Трампа забесплатно все российские СМИ, вряд ли кто-то трудился за всю историю "второй древнейшей профессии". Ну и, заранее так лихо "подмахивая", руководимые из Кремля СМИ - просчитались, что делать им не впервой. Путинскую лесть Трамп не засчитал, просто не заметил: "дружба-жвачка" не состоялась. И всё это, честно говоря, очень нам напоминало показушную дружбу Горби с Рейганом, приезд его в СССР (ради которого срочно на улице Воровского клали новый асфальт, как раз тогда Московским горкомом КПСС руководил некто Ельцин), после которого довольно скоро СССР и не стало... Слабых сильные мира сего принципиально не замечают. США - это империалистический механизм, в котором личностные факторы сведены к минимуму. Империализм последовательно проводит политику классовой дискриминации в странах Третьего мира, значительно этот мир расширяя, уничтожая зачатки инфраструктурного роста там, где империализм интересует только нефть и дешёвая рабочая сила.

Что ж, Путин и его пиарщики неплохо поработали на этот самый империализм в его предвыборный (перевыборный) период, в то время, когда надо было "бомбить" идеологически империализм США независимо от того, какой именно его спикер "нарвится" сырьевому российскому империализму. И фактов для бомбёжек - более чем, надо было морально сравнять США с землёй. Что поделаешь - классовая детерминация информационной политики! Теперь Путин и вся эта свора бездарных политолухов бессильно отбрехивается с телеэкрана, оправдывается за стратегический просчёт - а у России (шире - СССР, но деструктивные процессы поддерживает, опять же, вся государственная информационная машина, навязывающая национал-сепаратизм под маркой "Русского мира" там, где нужен пролетарский, советский интернационализм) только один союзник, и тот внутренний, это Советская (подчёркиваю) Армия, советское же её оружие, советская обученность военспецов и солдат, которые гибнут уже, увы, не за братство народов в СССР и за его пределами, а за империализмик Путина. Не будь у правящего класса этого "последнего довода королей" - он бы не был уже правящим...

Д.Ч.

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