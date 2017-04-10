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Московский листок

Рост тарифов ЖКХ может обогнать инфляцию

Опубликовано 10.04.2017 в разделе комментариев 1

Рост тарифов ЖКХ может обогнать инфляцию

Тарифы на коммунальные услуги с 1 июля текущего года могут вырасти более чем на 3,8% — прогнозируемый Минэкономразвития уровень инфляции 2017 года, сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные Минэкономразвития.

Совокупный платеж граждан за коммунальные услуги может увеличиться на 4% с 1 июля, говорится в документе МЭР. Согласно прогнозу министерства, цены на газ могут вырасти на 3,9%, тарифы на теплоснабжение — на 4%. Кроме того, ожидается рост цен на водоснабжение и железнодорожные перевозки.

"В рамках действующего законодательства мы смотрим на экономическую обоснованность тарифов на основании представленных данных. Прогноз Минэкономразвития может быть только ориентиром, но не является обязательным для тарифного регулирования и для принятия решения правлением ФАС", - сообщил изданию начальник управления топливно-энергетического комплекса ФАС Дмитрий Махонин.

 



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Всего комментариев к статье: 1
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!@@@J TO TOT-BOG!!!&! написал 10.04.2017 14:25
- Те, кто не желал платить за киловатт 4 копейки вСССР и развалил страну - пусть платят, кака в цивилизованном мире! Флаг им в руки и хвс!
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