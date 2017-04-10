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Московский листок

В Ростове сообщение об очередной бомбе

Опубликовано 10.04.2017 в разделе комментариев 0

В Ростове сообщение об очередной бомбе

Вчера вечером на Проспекте 40-летия Победы, дом 63/12 в Ростове-на-Дону выезжал специальный полицейский наряд для обезвреживания взрывного устройства.

Со слов очевидцев выглядело это так: "Нашли какой-то предмет в мешках с мусором. Мешки вытащили на длинной веревке и бросили возле подъезда. А что-то двое забрали и унесли. Двое ментов. А остальные трое или четверо в машину залезли и там копошились. Там окно стеклянное в крыше, видно было, что оборудование внутри - компьютер или мониторы какие-то. Через 10 минут примерно как эти двое ушли послышалось 2 хлопка. Эти двое так и не вернулись, а машина отъехала через пару минут. Их наверное по дороге забрала".

- Судя по всему, на этот раз взрывного устройства не нашли, хотя добросовестно искали, - отметил главный редактор ФОРУМа.мск Анатолий Баранов. - Но почему нет сообщений в местных СМИ? Все-таки о описаниям очевидцев ситуация была, мягко скажем, нервная. Сколько еще таких выездов было по Ростовской области? На сайте Следственного комитета только сообщение от 6 числа о том, что фонарики, найденные на Береговой и Пушкинской в Ростове оказались без взрывчатых веществ, хотя видео подрыва одного из них заставляет усомниться... И ничего про бомбу, найденную вблизи железнодорожных путей, никаких версий по взрыву дома в Таганроге, кроме бытовой. Но специальные службы, как можно понять, действуют в весьма напряженном режиме. А граждан решили пока не беспокоить? Хотя, надо думать, иные версии, кроме бытовых, все же органами отрабатываются... Но вот если бы жильцы дома в Таганроге были также насторожены, как соответствующие органы, может в воскресенье вечером обратили бы внимание или на необычно сильный запах газе, или на посторонних людей, или еще на что-то? А так - спите спокойно, граждане, если проснетесь, то все будет хорошо.

Очередной взрыв в Ростовской области. Взрыв газа? 

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