В Таганроге искали бомбу в гостинице "Таганрог"

"В Таганроге пострадавших от взрыва в доме на улице Шаумяна временно переселили в гостиницу "Таганрог". А сейчас и гостиницу "Таганрог" оцепили по периметру - собаки с полицейскими бомбу ищут... Вот непруха людям", - пишет местный блогер Александр Нанкин

Напомним, взрыв прогремел в кирпичной пятиэтажке рано утром 9 апреля. Полностью разрушены три квартиры, еще десять повреждены.

Очередной взрыв в Ростовской области. Взрыв газа?

Странно, и опять сообщение только в блогах. Видимо, СМИ, запуганные накануне Следственным комитетом, не решаются публиковать.

Следственный комитет Ростовской области грозит наказанием за сообщения о взрывных устройствах

А напрасно...

В Ростове сообщение об очередной бомбе







