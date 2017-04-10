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Московский листок

Навальный вышел на свободу после 15 суток ареста

Опубликовано 10.04.2017 в разделе комментариев 0

Навальный вышел на свободу после 15 суток ареста

Оппозиционер Алексей Навальный вышел из ОВД Коньково после 15 суток административного ареста за неповиновение требованиям сотрудников правоохранительных органов, сообщает Интерфакс со ссылкой на руководителя предвыборного штаба Навального Леонида Волкова.

"Его увезли в ОВД "Коньково" и сейчас там выпустили, в 14:28. Он вышел из ОВД, сейчас едет домой", - сообщил Волков журналистам. По его словам, оппозиционер продолжит свою президентскую кампанию и намерен принять участие в открытии штабов в Тюмени и Челябинске 14-15 апреля.

Напомним, Навального задержали 26 марта через несколько минут после начала несанкционированной акции против коррупции в Москве. 27 марта суд арестовал его по обвинению в неподчинении требованиям сотрудника полиции. Оппозиционера также оштрафовали на 20 тысяч рублей по делу об организации незаконного митинга.

Сам Навальный отказался признать свою вину. В суде он заявил, что мэрия отказалась согласовать мероприятие в центре столицы, а альтернативы чиновники якобы предложили только накануне митинга.

 



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