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Московский листок

У лэйбла "Фэсбовский чай" появилась конкурирующая фирма в Генпрокуратуре?

Опубликовано 10.04.2017 в разделе комментариев 0

кризис позор фэсбы силовигархия англия
У лэйбла "Фэсбовский чай" появилась конкурирующая фирма в Генпрокуратуре?

Британских детективов, расследовавших в России убийство экс-сотрудника Федеральной службы безопасности (ФСБ РФ) Александра Литвиненко путем отравления полонием-210, самих пытались отравить. По мнению сотрудников Скотленд-Ярда, попытка была предпринята с одобрения российских властей. 

Бывший инспектор уголовной полиции Брайан Тарпи, возглавлявший в России расследование убийства Литвиненко в Лондоне в 2006 году, заявил, что за его командой следили агенты ФСБ, его гостиничный номер обыскивали, а их с коллегой пытались отравить. Это заявление звучит в документальном фильме британского телеканала Channel 4 под названием "Охота на киллеров КГБ". В нем впервые раскрывается внутренняя история проведенного Скотленд-Ярдом расследования убийства Литвиненко, пишет The Times. 

По словам Тарпи, во время его визита в офис Генпрокуратуры РФ в чай ему и его напарнику что-то подмешали. "Я выпил чашку чая и мы ушли. Я почувствовал себя некомфортно; не хочу излишне деликатничать - меня пронесло", - рассказал детектив.

Тарпи предполагает, что они с напарником были заражены "чем-то вроде гастроэнтерита". Это инфекционное заболевание желудочно-кишечного тракта, сопровождающееся рвотой и поносом. "Я думаю, это была преднамеренная уловка, чтобы ослабить нас физически, потому что мы были ответственными лицами в команде", - пояснил бывший инспектор. 

Тарпи и его команда детективов перед поездкой в Москву получили инструктаж от МИ-6 и были предупреждены о возможных "ловушках". Бывший инспектор обвинил российские власти в срыве своего расследования. Посольство РФ в Британии отказалось отвечать The Times на вопросы по существу заявлений Тарпи. 

Бывший подполковник ФСБ Александр Литвиненко попросил политического убежища в Великобритании после своего заявления о подготовке убийства олигарха Бориса Березовского в 2000 году. В отношении Литвиненко в России было возбуждено уголовное дело по статьям "Разглашение государственной тайны" и "Государственная измена". 

Литвиненко совместно с историком Юрием Фельштинским написал и опубликовал в 2002 году книгу "ФСБ взрывает Россию", в которой доказывал, что теракты 1999 года были устроены с целью прихода к власти Владимира Путина (книга внесена в список экстремистских материалов). Помимо этого, он являлся активным критиком российского президента, утверждая, что тот занимался различной криминальной деятельностью. 

1 ноября 2006 года Литвиненко встретился с Андреем Луговым, бывшим охранником Бориса Березовского и депутатом Госдумы РФ, а также с предпринимателем Дмитрием Ковтуном. Во время этой встречи он был, предположительно, отравлен полонием-210 (наличие вещества в его организме подтвердили ученые из Британского агентства здравоохранения). 

Литвиненко скончался в Лондоне 23 ноября 2006 года. В январе 2016 года суд Великобритании пришел к выводу, что президент РФ Владимир Путин может быть причастен к убийству. В январе 2017 года власти США включили Ковтуна и Лугового в "список Магнитского".

От редакции: Ну, первым делом удаляя иностранный налёт пропагандонский, этот "обмен любезностями", мы всё же обращаем внимание нашего трезвого читателя на то, что спецслужбы в нашей стране есть, и работают. Это, на первый взгляд, хорошо. Вот только весь вопрос тут в том, на кого они работают - на всю страну, на трудящихся, на большинство страны, защищая его мирный труд, или на правящее ею меньшинство миллиардеров, паразитирующее на нашем труде и хранящее капиталы как раз там, в лондОнах? Работают нынешние господа и недавние товарищи методами, которые не всегда вписываются в нормы международного и даже собственного права - но когда они вписывались-то? Когда молодой автор статьи, "перевоспитывающийся в марксизм бизнесмен" по фамилии Меркадер (будущий сотрудник Института марксизма-ленинизма, кстати, не хер собачий, умный был мужик - я даже в его кабинете бывал разок на Большой Дмитровке) рубанул Троцкого по уже безвозвратно антисоветской голове ледорубом? Или когда аж по дну Москвы-реки прокладывали кабель для прослушки квартиры агента ЦРУ? Интересы страны, особенно накануне Великой Отечественной (как с Троцким, который после явно шпионской работы ПОУМ в Испании, подолжал переговоры с Гитлером об атаках на "сталинскую бюрократию") - превыше законов. Вот только какого класса это законы?

Нёс ли Литвиненко угрозу стране своими обличениями вполне конкретной личности и организации (которая его и уконтропупила, родная: тем самым полонием, который ранее предназначался для обогрева внутренних систем Лунохода)? Нет, не нёс - и его постигла не кара страны, как в случае Троцкого, а именно кара Личности. Точно такая же кара постигла и Березовского. Впрочем, оба понимали, кому бросают вызов, и какой в таких случаях бывает ответ - работает ведь Система, только уже поставленная на службу Личности. Вот так неожиданно решился моральный вопрос, так долго мучивший наших либералов - про "винтики" и "тоталитарное государство", которое при их любимом капитализме стало убивать уже не в интересах мирового пролетариата, а в личных интересах вполне конкретной "питерской" буржуазии, попутно истребляя и сам пролетариат на доставшейся "в полное управление" территории - либеральными реформами, деиндустриализацией, оптимизацией медицины и прочими прелестями "стабилизации".

Вот почему в "Государстве и революции" великий Ленин писал о принципиальном уничтожении буржуазной государственной машины, вот почему в ЧК не брали прежних жандармов и городовых (впрочем, их большей частью истребили раньше, и не большеивки, а эсеры и анархисты, в феврале 1917-го - кстати, если кто не знает, что первую Лубянку возглавлял вовсе не большевик, а эсэр - то почитайте книгу "Канал имени Сталина", и даже следующий ОГПУ возглавлял Ягода, парикмахер и эсэр в прошлой, дореволюционной жизни), из прежней охранки, которая разбежалась по эмиграциям и оттуда продолжала классовую войну "с восставшим хамом", но заведомо проигрышную. Ибо "хам" уже построил новую "тоталитарную машину", силы которой хватило почти на век наступления на мировой капитализм и реакцию. Весь вопрос будущего заключается в том - сама, изнутри сдастся "новому хаму" приватизированная силовигархией машина, или её придётся стихийно рушить вместе с элитной инфраструктурой, как в 1917-м...     

Д.Ч.

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