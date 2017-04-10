Путин наградил зарубежных участников приватизации "Роснефти"

Президент России Владимир Путин наградил орденами и медалями руководство зарубежных компаний, принявших участие в сделке по приватизации 19,5% акций НК "Роснефть", сообщает Интерфакс со ссылкой указ, размещенный на официальном портале нормативно-правовых актов.

Орденом Почета с формулировкой "за большой вклад в укрепление сотрудничества с РФ" награжден председатель совета директоров российской "дочки" Intesa Sanpaolo Антонио Фаллико. Ордена Дружбы получили еще два представителя Intesa, который выступал в сделке консультантом продавца - "Роснефтегаза" - Карло Мессина и Гаэтано Миччике. Такие же награды достались главе Glencore Айвану Глазенбергу и руководителю катарского суверенного фонда Абдалле Бен Мохаммеду Бен Сауду Аль Тани (Glencore и фонд Катара выступили покупателями акций "Роснефти"), следует из указа от 10 апреля, который размещен на официальном портале публикации нормативно-правовых актов.

Распоряжением президента от 7 апреля благодарность "за большой вклад в развития экономики страны, укрепление позиций России в глобальной нефтегазовой отрасли и успешное решение задач по улучшению инвестиционного климата в РФ" благодарность главы государства объявлена предправления ВТБ Андрею Костину и вице-президенту "Роснефти", гендиректору "Роснефтегаза" Геннадию Букаеву.

Напомним, конечным владельцем госпакета "Роснефти" стал сингапурский офшор QHG Shares, созданный по принципу "матрешки" - с использованием четырех "компаний-прокладок". Две из них - QHG Investment LLP и QHG Holding - зарегистрированы в Великобритании, одна - в Катаре (Qatar Holding), еще одна - на Каймановых Островах (QHG Cayman). Причем конечные бенефициары последней неизвестны.