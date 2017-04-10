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Московский листок

Путин наградил зарубежных участников приватизации "Роснефти"

Опубликовано 10.04.2017 в разделе комментариев 2

Путин наградил зарубежных участников приватизации "Роснефти"

Президент России Владимир Путин наградил орденами и медалями руководство зарубежных компаний, принявших участие в сделке по приватизации 19,5% акций НК "Роснефть", сообщает Интерфакс со ссылкой указ, размещенный на официальном портале нормативно-правовых актов.

Орденом Почета с формулировкой "за большой вклад в укрепление сотрудничества с РФ" награжден председатель совета директоров российской "дочки" Intesa Sanpaolo Антонио Фаллико. Ордена Дружбы получили еще два представителя Intesa, который выступал в сделке консультантом продавца - "Роснефтегаза" - Карло Мессина и Гаэтано Миччике. Такие же награды достались главе Glencore Айвану Глазенбергу и руководителю катарского суверенного фонда Абдалле Бен Мохаммеду Бен Сауду Аль Тани (Glencore и фонд Катара выступили покупателями акций "Роснефти"), следует из указа от 10 апреля, который размещен на официальном портале публикации нормативно-правовых актов.

Распоряжением президента от 7 апреля благодарность "за большой вклад в развития экономики страны, укрепление позиций России в глобальной нефтегазовой отрасли и успешное решение задач по улучшению инвестиционного климата в РФ" благодарность главы государства объявлена предправления ВТБ Андрею Костину и вице-президенту "Роснефти", гендиректору "Роснефтегаза" Геннадию Букаеву.

Напомним, конечным владельцем госпакета "Роснефти" стал сингапурский офшор QHG Shares, созданный по принципу "матрешки" - с использованием четырех "компаний-прокладок". Две из них - QHG Investment LLP и QHG Holding - зарегистрированы в Великобритании, одна - в Катаре (Qatar Holding), еще одна - на Каймановых Островах (QHG Cayman). Причем конечные бенефициары последней неизвестны.

 



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Всего комментариев к статье: 2
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Даешь нефть по 10$
Ой вей шлемазл написал 10.04.2017 16:23
Глубокую жжопу догоняет полный песец.
Саудиты взбрыкнули нешуточно. Надоело им единственным тянуть мазу за весь ОПЕК и сокращать добычу нефти. Их на рынках обскакали даже Штаты. Россияне подсуетились и тоже оттяпали часть рынка . Поэтому Саудовской Аравией принято
решение возобновить и увеличить добычу нефти до прежних обьемов и выходить на торги с абсолютно демпинговыми ценами с целью полностью вернуть утраченные обьемы продаж и приобретение новых клиентов.
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(без названия)
Лис написал 10.04.2017 16:17
Путин и его банда гопников просто прикрывают свою задницу от неотвратимого возмездия.Спрятаться за штыки НАТО и ваххабитов-это вполне в духе гундяевско-путинской хунты.
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