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Московский листок

Удар по Сирии повысил рейтинг Трампа

Опубликовано 10.04.2017 в разделе комментариев 0

Удар по Сирии повысил рейтинг Трампа

Рейтинг одобрения работы президента США Дональда Трампа значительно увеличился после его решения нанести удар по аэродрому в Сирии, сообщает ТАСС со ссылкой на исследование Gallup.

По данным опроса, доля довольных деятельностью президента США в конце марта составляла 35%. В настоящее время Трампа поддерживают 43% опрошенных. Вместе с тем 49% опрошенных заявили, что не одобряют работу президента.

Более половины (57%) американцев заявили, что поддерживают решение Трампа о нанесении удара по сирийской военной базе, еще 18% опрошенных высказались в поддержку использования сухопутных войск в Сирии. В тоже время 70% респондентов считают, что Трамп должен добиваться одобрения Конгресса, прежде чем принимать дополнительные меры против Сирии.

Почти 80% республиканцев выразили уверенность в способности Трампа успешно справляться с текущей ситуацией в Сирии, в то время как 84% демократов не выразили уверенности в способности президента двигаться вперед.

Опрос проводился с 7 по 9 апреля. В исследовании приняли участие более 1 тысячи респондентов.



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