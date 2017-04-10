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Московский листок

Россия может приостановить чартеры в Турцию

Опубликовано 10.04.2017 в разделе комментариев 0

Россия может приостановить чартеры в Турцию

Росавиация разослала российским авиакомпаниям письмо с предупреждением о возможном приостановлении чартерных рейсов в Турцию из-за "сложной внутриполитической обстановки в стране", сообщает ТАСС со ссылкой на источники в отрасли. Отмечается, что документ подписан заместителем руководителя Росавиации Олегом Климом.

"Согласно тексту телеграммы, возможное приостановление чартерных полетов в Турцию связано со сложной политической обстановкой в Турции", - сказал источник в одной из авиакомпаний.

"Все туроператоры знают, что авиаперевозчики получили такую телеграмму. Туроператоры не получают такие документы. Но, насколько я поняла из телеграммы, она носит предупредительный характер. Запретов там нет", - пояснил агентству генеральный директор компании "Пегас Туристик" Анна Подгорная.

Ассоциация туроператоров России (АТОР) также знает о существовании такого документа, однако подчеркивает, что он носит предупредительный характер, говорится в сообщении на сайте организации.

Как доказательство туроператоры сообщили о настоящем буме продаж на майские праздники. В среднем по рынку объемы продаж турпакетов выросли.

Представители отрасли отмечают, что подобные меры грозят негативными последствиями как самим операторам и агентствам, так и обычным путешественникам. По данным АТОР, сейчас объемы продаж турпакетов в Турцию выросли на 30% по сравнению с прошлым годом, а глубина бронирования туров достигла полгода.

Напомним, чартерные авиаперевозки между странами прерывались на девять месяцев после того, как в ноябре 2015 года турецкий истребитель сбил в Сирии российский бомбардировщик Су-24. Падение турпотока из России в Турцию в первые месяцы 2016 года превысило 90%.

Перелом в ситуации наступил летом 2016 года после письма турецкого лидера Тайипа Эрдогана президенту России Владимиру Путину, в котором он извинился за сбитый самолет. После этого российские власти отменили запрет на полеты, а первый чартер в Турцию вылетел 2 сентября.

 



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