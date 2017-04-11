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Московский листок

"Экстремисты не мы, а наши преследователи"

Опубликовано 11.04.2017 автором Наталья Соколова в разделе комментариев 0

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"Экстремисты не мы, а наши преследователи"

В Тверском суде столицы по  делу Инициативной группы по проведению референдума "За ответственную власть" (ИГПР "ЗОВ") началось представление доказательств стороны защиты.

"Экстремисты не мы, а наши недобросовестные преследователи. И сейчас мы будем представлять доказательства их тяжкого экстремистского преступления по ст. 141 УК РФ по воспрепятствованию референдума по собранным ими же самими материалам дела", - заявил журналист Александр Соколов в ходе процесса

"Ни следствие, ни прокуроры так и не разъяснили нам существа обвинения. И не смогли представить ни одного доказательства экстремизма в деятельности Инициативной группы по проведению референдума "За ответственную власть". Наоборот, сотни собранных по делу доказательств и все свидетели показывают, что единственной целью организации была реализация инициативы референдума по вопросу принятия закона "Об оценке президента и членов ФС РФ народом России", вероятный итог которого к тому же - награждение президента. В чем здесь экстремизм и преступление? 
Это воспрепятствование участию в подготовке референдума согласно ч.1 ст.1 ФЗ 114 "О противодействии экстремистской деятельности" и ч.2 ст. 141 УК РФ является тяжким экстремистским преступлением", - добавил он.

Признанные политзаключенными журналист Александр Соколов, писатель Юрий Мухин, гражданский активист Валерий Парфенов и подполковник ВВС Кирилл Барабаш уже более 20 месяцев лишены свободы по обвинению в ч.1 ст.282.2 в связи с  подготовкой референдума по вопросу принятия закона об ответственности высших чиновников перед избирателями. Обвинение сочло деятельность ИГПР "ЗОВ" экстремизмом, поскольку цель ИГПР "ЗОВ" по подготовке референдума якобы похожа на цели деятельности движения "Армия Воли Народа", запрещенного 6 лет назад за распространение листовки.

"Из 115 “доказательств обвинения”:
- 0 материалов, признанных судом экстремистскими (вообще из 5700 листов дела нет ни одной экстремистской листовки ИГПР “ЗОВ”!);
- 0 доказательств, где бы указывалось, что преследуемые ставили цель распространять экстремистские материалы;
- 0 доказательств того, что преследуемые осуществляли деятельность, за которую Мосгорсуд запретил МОД “АВН”, или выступали бы от имени МОД “АВН”;
- 0 доказательств нарушения хоть какого-то пункта 114-ФЗ “О противодействии экстремистской деятельности”, нет даже упоминания об этом;
- 0 доказательств нарушения хоть какого-то пункта ФКЗ “О референдуме РФ”, в рамках которого действовала ИГПР “ЗОВ”.
Наоборот:
- все 115 материалов не опровергают, что ИГПР “ЗОВ” готовила референдум;
- более 57 из 115  “доказательств обвинения” (в т.ч. 23 показания свидетелей и 4 экспертизы) прямо говорят о том, что преследуемые занимались подготовкой референдума;
- более 53 “доказательств обвинения” (в т.ч. 21 показание свидетелей и 4 экспертизы) говорят о том, что ИГПР “ЗОВ” добивались принятия на референдуме поправок к Конституции и Закона “Об оценке президента и депутатов ФС РФ народом России”, привет рамках которого граждане смогли бы оценивать и даже поощрять своих избираемых слуг по итогам правления;
- более 22 “доказательств обвинения” прямо подтверждают,  что после принятия такого закона президент РФ в случае одобрения деятельности мог бы быть награжден избирателями званием Героя России.
Иными словами:
- более 57 “доказательств обвинения”говорят о совершении следователями СУ по ЦАО тяжкого экстремистского преступления по ст. 141 УК РФ -воспрепятствование участию в подготовке референдума;
- более 53 “доказательств обвинения”говорят о запрете СУ по ЦАО самой идеи ответственности органов власти перед избирателями и лишении народа права оценивать работу президента и депутатов;
- более 22 “доказательств обвинения”говорят о лишении следователями СУ по ЦАО президента РФ В.В.Путина вероятной награды по итогам всенародной оценки.
Как ни парадоксально,  составленное следствием обвинительное заключение доказывает вину самого следствия в совершении тяжкого экстремистского преступления по ч.2 ст.141, а также ст.ст. 144, 282.1, 299, 301 УК РФ - воспрепятствование журналистской деятельности и участию в подготовке референдума путем заведомо незаконного преследования и лишения свободы, с использованием служебных полномочий и в составе экстремистского сообщества следователей, прокуроров и судей",

- говорится в ходатайстве Соколова о возвращении дела на дорасследование.

Журналист Александр Соколов ранее отмечал, что  преследование в отношении него может быть связано с его исследованиями коррупционных потерь государства при строительстве олимпийских объектов, космодрома "Восточный" и реализации других проектов госкорпораций.



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