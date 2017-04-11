Украина возглавила рейтинг самых честных стран мира. С конца

Украина возглавила рейтинг стран с самым коррумпированным бизнесом. Результаты соответствующего исследования опубликованы аудиторской компанией Ernst& Young. Исследование проводилось компанией Ipsos MORI по заказу EY в период с ноября 2016 года по январь 2017 года.

Согласно опросам, 88% украинских респондентов заявили, что на Украине высокий уровень коррупции. По словам управляющего партнера компании EY на Украине Алексея Кредисова, к даче взятки бизнесменов подталкивает отсутствие экономического роста в сочетании с отсутствием эффективной системы наказания.

В десятку самых коррумпированных стран мира также вошли Кипр, Греция, Словакия, Хорватия, Кения, Южная Африка, Индия, Венгрия и Египет. Странами с самым низким уровнем коррупции стали Дания, Норвегия, Финляндия, Швейцария и Швеция.

- Не может быть! Это москали клевещут на вильну и незалежну Украину, - удивился главный редактор ФОРУМа.мск Анатолий Баранов. - И что это за компания такая, Ernst& Young? Наверняка создана КГБ. Ну как может быть самой коррумпированной стране в мире Украина, где за последние 10 лет прошли аж две революции, и обе против коррупции! Это они, там, в России коррумпированные, а на Украине все не так - зачем самому богатуму на Украине человеку Порошенко давать взятки. И кому? Самому себе или Гройсману? На Украине самый открытый и честный бизнес, и чиновники самые открытые и честные, потому что сами они и возглавляют этот честный бизнес. Кому они будут давать взятки, сами себе что ли? Они все честные, не воруют, а берут открыто, честно! Вот было ваше - стало наше. Какая ж то коррупция?