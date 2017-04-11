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Московский листок

Депутат открыл новый тип вируса - патриотизм

Опубликовано 11.04.2017 автором Эрик Чернышев в разделе комментариев 1

социализм партия окп советы
Депутат открыл новый тип вируса - патриотизм

В последний день зимы Хакасское региональное отделение Объединённой компартии провело серию одиночных пикетов. Основанием для проведения акции послужила безответственность городских властей и неготовность чиновников от медицины к защите населения от эпидемии гриппа. На 27 февраля пришёлся пик обращений в детскую поликлинику больных с высокой температурой. Медики откровенно не справились. Впрочем, винить в сложившейся ситуации врачей было бы неправильно. Проблема системная, и решать её нужно соответствующе.

Именно с этим вопросом обратился в прокуратуру депутат-коммунист Григорий Назаренко.

Прокурору г.Саяногорска

Ко мне обратилась жители Саяногорска, которые не смогли вызвать врача на дом, а также по вопросу соблюдения санитарных правил на территории мо г.Саяногорск, нарушения ст.41 Конституции РФ.

Дети с повышенной температурой вынуждены были по нескольку часов находиться в лечебном учреждении, дожидаясь приема. Причем, не был исключен контакт больных детей и детей, пришедших на выписку после болезни, так как из-за эпидемии ОРВИ и гриппа в лечебном учреждении отменены так называемые «дни здорового ребенка», прием заболевших осуществляется ежедневно.

Считаю, что в Саяногорске нарушается право граждан РФ на охрану здоровья и медицинскую помощь, предусмотренное ст.41 Конституции РФ вследствие неисполнения постановления главы мо г.Саяногорск №34

Ответ на обращение депутата в установленный законом срок не пришёл. Видимо, прокуратура не решилась наказывать мэра за неисполнение постановлений... мэра. Если вышестоящее начальство требует побольше патриотизма, здесь уже не до эпидемий, нужно выводить народ на улицы.

Непатриотичный День Святого Валентина с антисанитарными поцелуями еще удалось как-то пережить. Но вслед выстрелил со всех орудий День Защитника Отечества. О массовых мероприятиях на холодном ветру в разгар эпидемии гриппа не мог мечтать даже коварный телевизионный Госдеп. Что лишний раз подтверждает превосходство саяногорской мэрии над заокеанскими стратегами. Не забыли отметить горожане и 15 февраля - праздник, который как-то незаметно превратился в День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. В свете успешной борьбы с терроризмом на дальних подступах, этот день также отмечался "с душой нараспашку". В общем, на самый короткий месяц в году легла серьезная патриотическая нагрузка. Не наказывать же за это администрацию города!

Раз надзорный орган молчит, значит, ситуация может повториться, и дело чести регионального отделения компартии не дать спустить вопрос "на тормозах". Даже если нынешней власти больше нечем гордиться кроме достижений советского периода, бросать народ на амбразуры ОРВИ недопустимо.



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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
!!!@@@Q! TOT-TAKI BOG!!!&& написал 11.04.2017 00:15
-Таки дурацкая статейка! Из-за гриппа не ходить на День Защитника Отечества? Или грипп остановить? Одеваться надо потеплее!
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