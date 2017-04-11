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Московский листок

Усманов пообещал засудить Навального за клевету

Опубликовано 11.04.2017 в разделе комментариев 0

Усманов пообещал засудить Навального за клевету

Проживающий в швейцарском кантоне Во российский олигарх Алишер Усманов намерен подать в суд на Алексея Навального в связи публикациями последнего, порочащими честь и достоинство бизнесмена, а также клеветой, распространяемой в опубликованных расследованиях оппозиционера, передает ТАСС.

"Навальный вводит людей в заблуждение и его утверждения - клевета. Я долгое время не обращал внимания на его лживые заявления, чтобы не создавать ему лишний PR, но в случае с последними вбросами клеветы он перешел красную черту, обвинив меня в совершении преступления. В этой связи я подаю на Навального иск в суд и обращусь с заявлением в правоохранительные органы", - заявил Усманов.

По словам бизнесмена, у Навального нет "морального права" обвинять его, поскольку он ведет свои дела "прозрачно и законно", обеспечивая работой более сотни тысяч человек, а его расходы на благотворительность превышают сто миллионов долларов в год.

Напомним, 2 марта Фонд борьбы с коррупцией опубликовал расследование, в котором описывается система фондов и некоммерческих организаций, управляемых людьми, как утверждается в материале, близкими к премьер-министру Дмитрию Медведеву.

Крупнейшим из российских предпринимателей, упомянутых в этой связи Алексеем Навальным, является Алишер Усманов. По версии Навального, Усманов безвозмездно передал фонду «Соцгоспроект» несколько участков земли в районе Рублево-Успенского шоссе и зданий на них общей стоимостью в 5 миллиардов рублей. Этот фонд в расследовании Навального упоминается как одна из структур, контролируемых людьми, близкими к премьер-министру Дмитрию



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