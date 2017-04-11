Большая Ломка

К весне 2017-го им казалось, что все схвачено. Все закатано под бетон, легальные партии – превращены в марионеток, большинство непокорных – уже за решеткой. И штыки Росгвардии поднялись лесом, и самые опасные из народных командиров Новороссии убиты, и сама тема Донбасса давно приглушена. И механизм «выборов» отточен до совершенства, и СМИ превращены в один агитпроп. Им казалось, что скоро Солнце станет вставать и садиться по их приказу, и что мощь «мозгомойки» такова, что пропаганда сможет убедить миллионы простецов, что не зима на дворе, а лето. Были вскормлены целые рати умелых софистов, способных вывернуть наизнанку любую реальность и доказать белизну сажи или черноту снега.

Но реальность оказалась беспощадной. И вся созданная Система весной 2017-го заходила ходуном. РФ оказалась на пороге Большой Ломки.

***

Максим Калашников предлагает поразмышлять, пока еще есть время и на улицах не гремят выстрелы. Знаете, почему теперешняя «вертикаль» затряслась? По очень простой причине. Расейская «илитка» все эти годы занималась лишь имитацией дела и великодержавия. Деланием видимости. Понтами.

Зачем она угрохала 50 миллиардов долларов в олимпиаду и поперлась в безнадежную – но разорительную – войну в Сирии? Да просто потому, что Кому-то захотелось имитировать Советский Союз. Кто-то (не будем указывать пальцем) решил создать внешние признаки величия. Но Советский Союз к 1980 году был второй сверхдержавой мира и занимал 20% в глобальной экономике. А РФ ныне – всего лишь 2% в глобальном продукте. Налицо регресс даже по сравнению с 1991 годом (4,2%).

Новомодная политика «Мы – карлики в экономике, но зато гиганты в военном отношении» провалилась на наших глазах. С Трамповым ударом «томагавками».

Страна выбросила псу под хвост (если вместе с Сочи считать и иную показуху) свыше ста миллиардов долларов. Если приплюсовать сюда то, что режим загнал на Запад в виде государственных покупок западных ценных бумаг, то счет пойдет на сотни миллиардов долларов. То есть, на десятки триллионов рублей. Мы заплатили несметные средства всего лишь за то, что кучке вельможных дураков вздумалось поиграть в великодержавность. При том, что внутри РФ – и запустение, и сгнивающие ЖКХ с инфраструктурой, и старение населения, и его обнищание, и пугающе ускоряющаяся отсталость в науке и технике.

И в Сирию-то пошли воевать лишь затем, что так делал Брежнев. Но ведь Советский Союз дорого заплатил за религиозно-идеологические затеи на Ближнем Востоке. Угрохав в них уйму ресурсов, он собственное развитие не обеспечил. Потому и пал. Но Кое-кто решил изобразить советскую ошибку в квадрате – и теперь не знает, как выбраться из этой чавкающей топи, не опозорившись на весь мир.

Мы живем под властью шутов гороховых, которые принимают внешность, форму, красивую оболочку за суть. Как написал Павел Глоба в своем недавно вышедшем детективе о загадке Лермонтова, дуракам важно, чтобы внешне было красиво. А что внутри, идиотов не интересует.

Видите ли, сверхдержавой можно быть, не завися от чужих цен на сырье. Обладая роботизированными заводами, умными машинами, потрясающе развитой наукой и первостатейным человеческим потенциалом. А позолоченная сверху сырьевая куча, простите за выражения, дерьма – не великая империя.

***

Сырьевая «сверхдержава» миражей и пиар-призраков логично подходит к концу. В Кремле тоже слышат неумолимую поступь истории, тяжелую и мерную, как шаги каменного Командора. Официальная пропаганда становится неуверенной, сбивчивой, что-то невнятно бормочущей.

На моей жизни сие происходит повторно. Прекрасно помню (в силу своего раннего умственного развития), как советские вожди потеряли чувство реальности. Как перед ними с 1970 года проходила череда американских президентов, пораженных бессилием. Сперва Ричард Никсон, при коем США скрутило кризисом так, что Вашингтон запросил пощады у Москвы, согласившись на разрядку и «мирное сосуществование». Потом, с 1974-го, был президент Форд, из разряда «Ни рыба, ни мясо». Потом – мягкотелый либерал Картер, из которого Москва едва не веревки вила. Джимми так похож на Обаму, кстати. Но когда в 1981-м пришла жесткая команда «ястребов» Рейгана, изнежившиеся, состарившиеся и потерявшие волю советские бонзы оторопели. Им стало страшно. А потом они «поплыли». Хотя Рейган применил против СССР очень нехитрую стратегию. То бишь – всячески уменьшать доходы Советского Союза (ронять цены на нефть, отрезать Москву от длинных кредитов), при этом всемерно заставляя его наращивать расходы на военные нужды, на бессмысленную войну в Афганистане и на поддержку оравы бесполезных «союзников».

Что происходит ныне? То же самое. Один к одному. Трамп всего лишь повторил Рейгана. С одной разницей: Брежнев не помогал старине Ронни выиграть выборы 1980 года. А вот Кремль Трампу в 2016-м здорово пособил. Сделал грязную работенку по дискредитации Клинтонидов. А теперь будет «благодарность».

С самых первых шагов Трамп сокрушительными ударами не оставил от пропагандистского образа «великой державы» камня на камне. Начал «томагавками» в Сирии и явно продолжит авианосцами в Северной Корее.

Что на это сказать? Советских маразматических вождей сперва сменил болтун и трус Меченый. Потом – команда пьяных Борькиных погромщиков. А за ними пришли туповатые обыватели, решившие «сделать красиво» и протренькавшие огромные нефтегазовые доходы в 2000-2014 годах. Профукавшие их бездарно, позорно, бессмысленно. Теперь они остались всего лишь с красивой, но пустой скорлупой? Ну, так и скорлупа уже покрылась сеткой трещин. Пока еще мелких. Но – лиха беда начало.

***

Пишу это с горечью. Да, нелегкая нам с вами выпала доля, друг-читатель – жить под власть жадных и ограниченных мещан, обывателей, возомнивших себя богами во плоти.

Да-да, ничего безнадежного пока нет. Все еще можно, подняв иглы ядерно-ракетного «ежа», уйти из Сирии и заняться «сосредоточением» страны. Ловить и выжимать досуха вельможных воров, строить на конфискованное новую промышленность и умное сельское хозяйство. Использовать умную и продуктивную эмиссию. Поднимать науку и образование. Строить жилье, дороги, мосты. Ввести разумный протекционизм и поднимать отечественный реальный сектор. А вместо того, чтобы транжирить триллионы на футбол, создавать технологии и технику будущего, мирные и военные одновременно.

Но разве нынешняя «идитка», даже почувствовав, как почва уходит из-под ног, сможет такое предпринять? Нет, конечно. Разве когда-нибудь клещи и тараканы превращались в трудолюбивых муравьев? Разве черви-трупоеды когда-нибудь обращались в соколов? Черви доедают плоть – и дальше подыхают, если не найдут новой плоти. Но ее теперь не намечается.

Видите ли, убогие, постройка городов будущего и заводов-роботов для создания великой державы в миллион раз важнее, чем все ваши сирии и олимпиады, вместе взятые. Если вы хотели поразить мир, то лучше бы высадили на Луну новый планетоход. Попутно развив русскую микроэлектронику. Не спорю насчет присоединения Новороссии – это наша земля и наш народ. Но вы же только Крым схватили. Слушайте, вы, завоевывая женщину, можете оторвать у нее (для себя) грудь или бедра? Или только прелестную головку с нежной шеей? Или ягодицы? Вы понимаете, что сотворили «крымнашем», объявив при этом жителей Донбасса и Причерноморья недорусскими? Вы хотя бы отдаете себе отчет в том, какой страшной будет расплата за такое? Вы понимаете, почему Екатерина Великая (на вашем фоне – точно великая) брала не только Крым, но и Приднестровье, и Херсонщину, и Одессу, и Николаевщину? И земли бывшего Войска Запорожского? И Кубань?

Ах, чего взять с убогих! Ведь все ваше «панованье» - один балаган. Один брезентовый цирк-шапито. Картон раскрашенный и папье-маше.

***

Как частное лицо и как один из К2501 Игоря Стрелкова, не питаю никаких иллюзий. Вижу конец долгого цикла разложения и деградации. Нет, Украину как альтернативу не предлагать – к числу идиотов не отношусь. Просто знаю, что шапито обвалится. Что убогие напоследок измордуют РФ девальвациями рубля, ибо при их дебильной «экономической политике» нет иных инструментов подъема производства, кроме обесцения рубля. У Трампа и китайцев с их протекционизмом – есть, у Кремля – нет. При этом каждая девальвация будет действовать все слабее, зато все сильнее превращая русских в голодранцев на грани выживания. И чем ближе финал – тем более паническими и бессмысленными будут метания «илитки». Она станет совершать один дебильный шаг за другим. Напоминая несчастного, что попал в зыбучие пески и своими дерганиями лишь ускоряет погружение себя в них. Помните, как это у Виктора Гюго в «Отверженных» или у Джека Лондона в «Сердцах трех» описано?

Но мы с вами, надеюсь, попытаемся обмануть смерть. Сделать так, чтобы финал Цикла Деградации превратился в рождение Великой России. Вам это кажется диким и фантастическим? Это сейчас так представляется. А потом и небываемое может сбыться.

Главное – не терять воли и разума. Помните: то, что происходит сейчас – всего лишь завершение гибели СССР. Эту гибель удалось притормозить в 90-е, затем – спасибо высоким ценам на нефть в 2000-2014 гг. – заморозить процесс. А теперь, увы и ах, все оттаяло и покатилось дальше. Время с 2000 года промелькнуло, как в горячке, как один день. Время вообще не любит тех, кто его теряет. Уходит, как песок сквозь пальцы. Люблю слушать композицию «Время» из великого альбома «Пинк Флойда» 1973 года – из «Обратной стороны Луны». Слова там очень мудрые.

Финал нисходящего цикла деградации надо встретить достойно. С мужеством и решимостью. Большего пока не напишу – время не настало. Но имеющий разум – да поймет. Особенно если поразмыслит над происходящим. Если чудовища вырождения собьют прогнивший купол, то надо успеть убить чудовищ. Никакой пощады этим изуверам и садистам быть не должно. В какие бы тоги либералов, демократов и западников-провропейцев они ни рядились. Смерть-то нынешней «вертикали» - не в наших скромных квартирках, не в наших блогах и не в митингах на улице. Нет, она – по соседству с Кремлем, в его кабинетах, в стенах «высших академий экономики», в банках и госкорпорациях. Не пугайте нас каким-то Майданом. Бесславная ваша кончина кроется в чинных, с иголочки одетых господах с приличными состояниями, виллами и яхтами. Даже те, кого вы считаете своими верными вомпевателями-пропагандистами, на самом деле вас же и ненавидят. Даже те, кто пишет вам всякие стратегии и программы. Пригреть собственную смерть да на своей груди – это ж ухитриться надо было! Приближать к себе двуногую мразь, но кидать за решетку самых честных и чистых? Сие под силам лишь тем, кого бог наказал.

Вы этого не поняли, убогие? Ваши проблемы…