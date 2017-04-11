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Московский листок

Житель закрытого военного городка по пьяни "заминировал" Крымский мост

Опубликовано 11.04.2017 в разделе комментариев 1

Житель закрытого военного городка по пьяни "заминировал" Крымский мост

Житель закрытого города Заозерск (Мурманская область), где расположена база подводных лодок Северного флота, Валерий Кашкин стал фигурантом уголовного дела о заведомо ложном сообщении о возможном теракте, передает Интерфакс со ссылкой на областную прокуратуру.

По данным правоохранителей, в ночь на 4 апреля, после взрыва в метро Петербурга, Кашкин позвонил в дежурную часть ОМВД и сообщил, что следующим будет взорван Крымский мост.

Сотрудники правоохранительных органов немедленно отреагировали на сообщение. В ходе проверки было установлено, что во время звонка мужчина находился дома в состоянии алкогольного опьянения.

В отношении Кашкина возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.207 УК РФ (заведомо ложное сообщение о готовящихся взрыве, поджоге или иных действиях, создающих опасность гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных общественно опасных последствий), которое предполагает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет. Кроме того, мужчина должен будет компенсировать средства, затраченные на выезд оперативных служб по тревожному сигналу.

 



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Всего комментариев к статье: 1
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рЫдкологам ( А бан то за что?
доктор жЫдоведоФФДальССкий .! написал 11.04.2017 10:39
Это я за ранее спросил.
Ты же снимешь это пост, уж = точно!
.
бОна-наов, твой тырнет проект приказал долго жить.
Он скоропалительно превратился в, эдакий, паразитный, сайт-замануху.
Со вставками сисекписек и открытых настежЪ жОп.
Сплошняком перепев новостной ленты с чужих реССурсов, размещение инфы об всяческих идиотах и фрик/фэйковых приколах.
Срятанные на коленке "автЫрьские" статьи от полу-идиотов типо = Васи Кудоненко и мОти ДроЧера, или полных идиотов = Бляхо/мухинГа и иже с ним всяческих хохло/ГовновЁнко.
Сам же ты держался до последнего времени, и как-то не особо спешил замазывать себя такой жОлтушной дриснЁй.
НО!
В последнее время лавьЁ одолело тебя, и бывшая ранее = оппозиционная газета,- превратилась в клочки гумаги для подтирания неожЫданно пробившегося, но теперь постоянно льющегося жЫдкого поноССа.
Мда,ааа, чОбанов, опустился ты = в край!
Лишний раз убедился в том, что Русская Народная Мудрость гласит:
- "С педераССтами поведЁшься, ПедераССтовства и наберЁшься!"
- " Оглянись вокруг себя: Кто йебЁть сейчас тебя?!"
.
можешь снимать, всЁ равно воССтановлю...
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