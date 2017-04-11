Житель закрытого военного городка по пьяни "заминировал" Крымский мост

Житель закрытого города Заозерск (Мурманская область), где расположена база подводных лодок Северного флота, Валерий Кашкин стал фигурантом уголовного дела о заведомо ложном сообщении о возможном теракте, передает Интерфакс со ссылкой на областную прокуратуру.

По данным правоохранителей, в ночь на 4 апреля, после взрыва в метро Петербурга, Кашкин позвонил в дежурную часть ОМВД и сообщил, что следующим будет взорван Крымский мост.

Сотрудники правоохранительных органов немедленно отреагировали на сообщение. В ходе проверки было установлено, что во время звонка мужчина находился дома в состоянии алкогольного опьянения.

В отношении Кашкина возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.207 УК РФ (заведомо ложное сообщение о готовящихся взрыве, поджоге или иных действиях, создающих опасность гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных общественно опасных последствий), которое предполагает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет. Кроме того, мужчина должен будет компенсировать средства, затраченные на выезд оперативных служб по тревожному сигналу.