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Московский листок

В Хакасии голодающие строители намерены отказаться от воды

Опубликовано 11.04.2017 в разделе комментариев 0

В Хакасии голодающие строители намерены отказаться от воды

Хакасские строители, которые шестой день держат голодовку в знак протеста против невыплаты зарплаты, намерены перейти на сухую голодовку, сообщает ИА "Хакасия".

По данным издания, голодовку на минувшей неделе объявили строитель из Черногорска Евгений Салтынюк, бригадир из Кемеровской области Наталья Добровольская и строитель из Красноярского края Сергей Трушин. Затем к ним присоединились еще два участника президентской стройки из Назарово (Красноярский край).

По словам одного из протестующих, уже сложилась такая традиция: если стройка государственная, значит обязательно будет «кидалово». По его словам, рабочих зачастую отправляли без денег пешком в Минусинск и Красноярск.

Все жалобы, которые участники стройки направляли в прокуратуру, администрацию президента и прочие инстанции, возвращались с пометкой «не действительна», потому как были составлены не по правилам.

Напомним, в марте хакасские строители, возводившие жилье после крупного пожара весной 2015 года, обратились за помощью к президенту США Дональду Трампу. "Уважаемый господин Дональд Трамп, обращаются к вам строители государственной федеральной стройки Республики Хакасия. Да, мы ко всему миру обращаемся с просьбой чтоб нам помогли достучаться до президента России, чтобы он наконец увидел и услышал нас. А то прилетает только в Хакасию отдыхать, больше ему дел в Хакасии нет. Два года бьемся, пишем президенту, что нам зарплату не выплачивают, наши деньги украли. На власть надежды нет", - говорилось в обращении строителей.

Масштабная стройка в республике началась после пожара, произошедшего 12 апреля 2015 года. Тогда огнем было уничтожено 1,2 тысячи домов в 35 населенных пунктах республики. Без крова остались 4,7 тысячи человек. Погибли 32 человека. Общая сумма ущерба от стихии превысила 7 миллиардов рублей.

 



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