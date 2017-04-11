Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

ЦБ обнаружил в Татфондбанке дыру в 118 млрд рублей

Опубликовано 11.04.2017 в разделе комментариев 0

ЦБ обнаружил в Татфондбанке дыру в 118 млрд рублей

Арбитражный суд Татарстана удовлетворил требования Банка России о признании "Татфондбанка". Как передает ТАСС, в ходе рассмотрения дела о банкротстве представитель регулятора заявил, что недостаток активов банка для покрытия обязательств перед кредиторами на дату отзыва лицензии составил 118,3 млрд рублей.

"На дату отзыва у Татфондбанка лицензии, согласно обследованию и инвентаризации имущества и активов временной администрацией, объем активов составил 71,3 млрд рублей, обязательств - 189,7 млрд рублей. Таким образом, недостаток активов составил 118,3 млрд рублей", - сказал представитель ЦБ.

По его словам, регулятор согласился с оценкой временной администрации Татфондбанка, что и стало основанием для подачи иска о несостоятельности кредитной организации. Иск был зарегистрирован 16 марта 2016 года.

Напомним, проблемы у подконтрольного правительству Татарстана Татфондбанка начались 14 декабря 2016 года, когда было приостановлено расчетно-кассовое обслуживание клиентов на выдачу наличных в банкоматах. Власти Татарстана рассчитывали на процедуру финансового оздоровления кредитной организации, однако 3 марта 2017 года ЦБ РФ отозвал у банка лицензию.

 



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Кто несет ответственность за теракт в питерском метро?:
Результаты
Интернет-ТВ
Очередной взрыв в Ростовской области. Взрыв газа?
Очередной взрыв в Ростовской области. Взрыв газа?
09.04.2017
Космонавт Георгий Гречко рассказал об НЛО на орбите. Уникальная хроника
Космонавт Георгий Гречко рассказал об НЛО на орбит...
10.04.2017
<< прислать видео
все видео >>
Новости
ЦБ обнаружил в Татфондбанке дыру в 118 млрд рублей (0)
В Хакасии голодающие строители намерены отказаться от воды (0)
Житель закрытого военного городка по пьяни "заминировал" Крымский мост (1)
Ночной взрыв в Киеве (1)
Большая Ломка (9)
Усманов пообещал засудить Навального за клевету (13)
Депутат открыл новый тип вируса - патриотизм (4)
Украина возглавила рейтинг самых честных стран мира. С конца (11)
"Экстремисты не мы, а наши преследователи" (4)
Россия может приостановить чартеры в Турцию (3)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: Ориентируйтесь на меня
Ольга Гуленок Ольга Гуленок: Пасху я буду праздновать...
Ольга Гуленок Ольга Гуленок: Всё! Что ещё требуется?
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: Опять москали?
Дарья Митина Дарья Митина: Тимирязевцы пoрадoвали
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2016 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
      читайте нас также: pda | twitter | rss