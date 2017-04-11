ЦБ обнаружил в Татфондбанке дыру в 118 млрд рублей

Арбитражный суд Татарстана удовлетворил требования Банка России о признании "Татфондбанка". Как передает ТАСС, в ходе рассмотрения дела о банкротстве представитель регулятора заявил, что недостаток активов банка для покрытия обязательств перед кредиторами на дату отзыва лицензии составил 118,3 млрд рублей.

"На дату отзыва у Татфондбанка лицензии, согласно обследованию и инвентаризации имущества и активов временной администрацией, объем активов составил 71,3 млрд рублей, обязательств - 189,7 млрд рублей. Таким образом, недостаток активов составил 118,3 млрд рублей", - сказал представитель ЦБ.

По его словам, регулятор согласился с оценкой временной администрации Татфондбанка, что и стало основанием для подачи иска о несостоятельности кредитной организации. Иск был зарегистрирован 16 марта 2016 года.

Напомним, проблемы у подконтрольного правительству Татарстана Татфондбанка начались 14 декабря 2016 года, когда было приостановлено расчетно-кассовое обслуживание клиентов на выдачу наличных в банкоматах. Власти Татарстана рассчитывали на процедуру финансового оздоровления кредитной организации, однако 3 марта 2017 года ЦБ РФ отозвал у банка лицензию.