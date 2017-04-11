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Московский листок

Минфин РФ прорабатывает вопрос выделения Белоруссии кредита на $1 млрд

Опубликовано 11.04.2017 в разделе комментариев 0

Минфин РФ прорабатывает вопрос выделения Белоруссии кредита на $1 млрд

Минфин прорабатывает вопрос о предоставлении Белоруссии межгосударственного кредита до $1 млрд, заявил во вторник журналистам глава Минфина РФ Антон Силуанов.

"Встречались наши президенты, обсуждали финансовое сотрудничество, обсуждали вопросы кредитования. Мы сейчас это прорабатываем. До $1 млрд прорабатывается межгосударственный кредит на поддержку бюджета, платежного баланса", - цитирует министра Интерфакс.

Москва пообещала Минску кредит на миллиард долларов, и еще 600 млн от Евразийского фонда стабилизации и развития.

Ранее вице-премьер Белоруссии Владимир Семашко заявил, что Москва пообещала Минску кредит на миллиард долларов «на очень выгодных условиях».

По итогам встречи с Владимиром Путиным 3 апреля Александр Лукашенко заявил, что РФ готова рефинансировать долг Белоруссии.

"Я благодарю вас за то, что вы пошли нам навстречу в плане рефинансирования тех задолженностей в этом году перед Российской Федерацией", - сказал Лукашенко, обращаясь к российскому коллеге. "Президент России пообещал, что в течение сегодняшнего - завтрашнего дня он отдаст соответствующие распоряжения по этому вопросу", - добавил он.

 



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