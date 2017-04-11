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Московский листок

В Италии на международной выставке арестовали партию крымского вина

Опубликовано 11.04.2017 в разделе комментариев 6

В Италии на международной выставке арестовали партию крымского вина

Итальянская полиция арестовала партию крымского вина, представленную на международной выставки вин и спиртных напитков Vinitaly-2017 в Вероне, заявил глава республики Крым Сергей Аксенов.

«Это хамство. На выставку ряд крымских предприятий повезли свою продукцию, но итальянская полиция вчера по непонятно каким причинам арестовала всю продукцию на выставке. Сейчас Министерство иностранных дел разбирается», - цитирует Аксенова агентство Flashcrimea.

Он подчеркнул, что это вопиющее действие, поскольку всем было известно, что крымчане едут на выставку в составе российской делегации. «Какая была необходимость это делать? Это абсолютно глупый, на мой взгляд, политический шаг. Кто-то плывет по течению», — подчеркнул глава республики.

Глава республики пообещал оказать помощь и защиту крымским производителям всеми юридическими способами.

Напомним, накануне МИД Украины направил Италии ноту протеста из-за возможного экспорта в эту страну товаров крымского производства. Как сообщает пресс-служба украинского внешнеполитического ведомства, целью данного решения служит намерение не допустить появления таких товаров на выставке Vinitaly-2017.

 



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Всего комментариев к статье: 6
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Re: арестовали партию крымского вина
--++--+-+-+-+-+-+-+ написал 11.04.2017 13:48
Все правильно. Ибо -- санкции. Привыкайте.
.
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арестовали партию крымского вина
Хмурим брови написал 11.04.2017 13:43
Не арестовали , а сняли с выставки. Чего его арестовывать?
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стоик710
..Дмитрий..г.Запорожье.. написал 11.04.2017 13:41
Гитлер говорил примерно то же самое.
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Фашистскую хунту Путина под трибунал!
Василий(4) написал 11.04.2017 13:36
Зато Митя-виноградарь преспокойно в Италии занимается виноградарством и винокурней. Санкции-то ввели против граждан оккупированной РСФСР, а путинскому отребью ввели массу всяких няшек, вплоть до освобождения от налогов в оккупированной РСФСР.
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(без названия)
стоик710 написал 11.04.2017 13:35
Крым был, есть и будет Русским, Славянским.
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(без названия)
..Дмитрий..г.Запорожье.. написал 11.04.2017 13:23
Причины вполне понятны.Кацапорылые макаки начали против Украины захватническую войну,анексировав часть территории включая Крым.Соответственно продукция с анексированных территорий не может быть представлена на выставке демократических стран.Кацапорылые макаки могут выставить данную продукцию только среди таких же режимов.Например в Сирии и С.Корее.
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