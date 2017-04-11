В Италии на международной выставке арестовали партию крымского вина

Итальянская полиция арестовала партию крымского вина, представленную на международной выставки вин и спиртных напитков Vinitaly-2017 в Вероне, заявил глава республики Крым Сергей Аксенов.

«Это хамство. На выставку ряд крымских предприятий повезли свою продукцию, но итальянская полиция вчера по непонятно каким причинам арестовала всю продукцию на выставке. Сейчас Министерство иностранных дел разбирается», - цитирует Аксенова агентство Flashcrimea.

Он подчеркнул, что это вопиющее действие, поскольку всем было известно, что крымчане едут на выставку в составе российской делегации. «Какая была необходимость это делать? Это абсолютно глупый, на мой взгляд, политический шаг. Кто-то плывет по течению», — подчеркнул глава республики.

Глава республики пообещал оказать помощь и защиту крымским производителям всеми юридическими способами.

Напомним, накануне МИД Украины направил Италии ноту протеста из-за возможного экспорта в эту страну товаров крымского производства. Как сообщает пресс-служба украинского внешнеполитического ведомства, целью данного решения служит намерение не допустить появления таких товаров на выставке Vinitaly-2017.