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Московский листок

В правительстве Москвы заявили о зарплатах врачей в 87 тысяч рублей

Опубликовано 11.04.2017 в разделе комментариев 0

В правительстве Москвы заявили о зарплатах врачей в 87 тысяч рублей

Средняя зарплата столичных врачей в 2016 году превысила 87,3 тысячи рублей, заявил глава департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун на заседании президиума правительства города во вторник.

"По сравнению с 2010 году зарплаты врачей выросли на 54%, а среднего медицинского персонала - на 37%", - цитирует чиновника Интерфакс. По его словам, в 2016 году зарплата среднего медперсонала составляла 58 тыс. рублей в месяц, младшего персонала - 34,8 тыс. рублей.

По данным департамента здравоохранения, в прошлом году бюджет системы здравоохранения столицы вырос на 8,7% по сравнении с 2015 годом и составил 316,8 млрд рублей. При этом средние расходы на одного пролеченного больного в стационаре с 2010 года увеличились на 29,2% - до 42,9 тыс. рублей. Размер подушевого норматива финансирования поликлиник на одного прикрепленного вырос с 4,1 тыс. рублей в 2010 году до 5,8 тыс. рублей в 2016 году.

Отметим, что согласно данным Росстата, среднемесячных доход медицинских работников за девять месяцев минувшего года составил 49 тысяч рублей. По подсчетам Академии труда и социальных отношений он составил порядка 25 тысяч рублей. Согласно исследованию информационной службы «Общественного телевидения России» средняя зарплата российских врачей не превышает 19 тысяч рублей. По данным ОТР, в Москве этот показатель составляет 43000 рублей.

 



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