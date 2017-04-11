Снос хрущевок в Москве обойдется в 3,5 трлн рублей

Суммарная стоимость программы сноса столичных хрущевок и строительства для их жильцов новых домов составит порядка 3,5 трлн рублей, заявил депутат Госдумы, один из авторов законопроекта, регулирующего данную программу, Николай Гончар. "Стоимость программы, по предварительным оценкам, — 3,5 триллиона рублей", - цитирует депутата РИА Новости.

По его словам, эти деньги планируется выделить из городского бюджета, доходная часть которого в настоящее время составляет примерно 1,7 триллиона рублей.

Также Гончар пояснил, что далее планируется привлекать средства инвесторов. Согласно его данным, инвесторы будут заинтересованы в данной программе. "Мы анализируем ситуацию, инвесторы пойдут", — сказал он.

В феврале мэр Москвы Сергей Собянин на встрече с президентом России Владимиром Путиным сообщил, что власти города готовы разработать новую крупномасштабную программу сноса ветхих и аварийных пятиэтажек. По оценке столичных властей, в программу сноса могут быть включены 25 миллионов квадратных метров ветхого жилого фонда (около 8 тысяч домов), в которых живут 1,6 миллиона человек.