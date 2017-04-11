Минобороны подтвердило гибель двух российских контрактников в Сирии

Двое российских военнослужащих-контрактников погибли в Сирии в результате минометного обстрела боевиков, третий тяжело ранен, сообщает пресс-служба Минобороны РФ. «Российские военнослужащие контрактной службы, находившиеся в одном из подразделений сирийских войск в качестве инструкторов стрелковой подготовки вместе с офицером, российским военным советником, подверглись минометному обстрелу со стороны группы боевиков», - цитирует Интерфакс сообщение министерства.

Отмечается, что два контрактника погибли при взрыве мины, за жизнь еще одного военнослужащего борются военные медики. Погибшие россияне представлены к государственным наградам, их имена в Минобороны не назвали.

Напомним, официально Минобороны РФ подтвердило в 2017 году информацию о пяти жертвах. отмечалось, что за время военной кампании РФ в Сирии погибли 28 человек. В свою очередь, Reuters заявлял, что с конца января в Сирии погибли 18 россиян.