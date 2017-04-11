Чистый отток капитала из РФ вырос в 1,8 раза за год

Чистый отток капитала из России в первом квартале 2017 года, согласно предварительной оценке ЦБ вырос до $15,4 млрд, превысив в 1,8 раза показатель аналогичного периода 2016 года. В I квартале 2016 года чистый отток капитала составил $8,8 млрд.

«Чистый вывоз капитала частным сектором, по оценке, сложился на уровне $15,4 млрд и был сформирован главным образом операциями банковского сектора по наращиванию иностранных активов. В то же время прочие секторы в I квартале выступили нетто-импортерами капитала, нарастив внешние обязательства», - цитирует RNS сообщение регулятора.

Профицит текущего счета платежного баланса РФ в I квартале 2017 года составил $22,8 млрд по сравнению с $12,9 млрд в I квартале 2016 года.